Украинка преждевременно родила во время тура по Европе и получила "космический" счет от немецкой клиники

Украинка преждевременно родила во время тура по Европе и получила "космический" счет от немецкой клиники

Чтобы не случилось неожиданностей в путешествии, украинцам следует внимательно изучать документы.

Жительница Херсона Алена Шевченко, отправившаяся с мужем в желаемое путешествие по Европе, родила во время экскурсионного тура. Женщина была на 7-м месяце беременности, чувствовала себя хорошо и даже представить не могла, что роды будут преждевременными. Другим шоком для семьи стал счет, выставленный им клиникой.

Как сообщается 20 января в сюжете ТСН.19:30, путешествие на 30-й неделе беременности – это первая ошибка супругов.

"Путешествовать далеко на таких поздних сроках беременности — достаточно рискованно", — отмечает принимавшая роды акушер-гинеколог клиники св.Марии в г.Амберг (Германия) Наталья Штефьюк.

Так, из Львова туристическим автобусом супруги отправились в Краков, затем в Дрезден. В Париже встретили Новый год и направились в Прагу. Но в автобусе у Алены начались схватки.

Остановился автобус у заправки и прилетел вертолет с врачом и мобильной бригадой. Женщина родила дочь.

Пока счастливая мама в клинике немецкого города Амберг, отец уже в Херсоне. Мужчина до сих пор ошеломлен той суммы, которую озвучили в клинике.

"Купили экскурсионный тур за 700 евро, а залатить могли на 90 тысяч", — рассказывает муж роженицы Роман Шевченко.

За услуги украинцы должны были бы заплатить:

медицинский вертолет – 10 тыс. евро;

роды и 10 дней реанимации – 35 тыс. евро;

пребывание недоношенного ребенка в больнице – 1,5 тыс. евро в день.

Таких денег не могли бы собрать, даже если продали бы все свое имущество, говорит Алена.

К счастью, роды принимала врач из Украины. Акушер Наталья Штефьюк поняла, что молодую семью нужно спасать еще и от долга, который растет с каждым днем. Поэтому вместе с мужем был организован сбор средств.

"Мы обращались в различные организации, в город Амберг, в волонтерские организации, в благотворительные организации Германии", — рассказывает она.

К счастью, навстречу пошли власти Амберга. Счета оплатят из бюджета города. Но это – исключение, говорят специалисты по туристическому бизнесу.

"Наши туристы выезжают за границу, они надеются, что либо туроператор им как-нибудь подскажет, либо в любой ситуации поможет деньгами. Но в Европе это не действует, так как и в любой другой стране", — предупреждает заместитель председателя комитета туризма ТПП Украины Владимир Царук.

Жительница Херсона родила ребенка во время экскурсионного тура по Европе | Новости мира

Вторая ошибка супругов – они не учли, что их туристическая страховка покрывает риски для беременных только до 28-й недели. Именно риски, а не сами роды.

"Не просто беременность, а осложнения во время беременности, плановые медицинские мероприятия или даже роды и т.д – они не покрываются", — отмечает эксперт по страхованию, юрист Роман Бордзиловский.

Чтобы не произошло неожиданностей в путешествии, украинцам следует внимательно изучать документы, а особенно — обращать внимание на страховку.

Напомним: