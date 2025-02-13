Украинка продала собственного ребенка, чтобы купить авто – во сколько оценила дочь

В Харькове правоохранители задержали 22-летнюю женщину, которая продала собственного ребенка за 20 тысяч долларов. Она не хотела ухаживать за новорожденной дочерью и решила от нее избавиться. На вырученные средства женщина планировала купить авто, а теперь может сесть в тюрьму.

Какой срок грозит горе-матери и что сейчас с младенцем – говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Правоохранители задержали 22-летнюю женщину, которая продала свою двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов. Вырученные деньги она вместе с сожителем планировала потратить на покупку автомобиля. Об этом сообщили в Нацполиции. Правоохранители получили информацию о продаже ребенка, а когда данные подтвердились, они организовали спецоперацию. Женщина нашла "покупателя", договорилась обо всех условиях сделки, после чего они согласовали время и место для встречи. 12 февраля ее задержали сразу после передачи ребенка и получения денег.

Как оказалось, у женщины ребенок не один – в его доме нашли еще и мальчика, которому почти два года. Сейчас дети в безопасности под опекой врачей, а женщине грозит лишение свободы.

И это не первый случай, когда в Украине родители устрашающе поступают с собственными детьми. Недавно одесские полицейские сообщили матери и ее сожителю о подозрении. Мальчик получил термические ожоги нескольких участков тела, после чего терял сознание и имел нарушение дыхания, но ни мать, ни сожитель не обратились за помощью к медикам, а оставили малыша в беспомощном и опасном для жизни состоянии, что привело к его смерти. После смерти тело малыша спрятали в морозильнике.

Женщина также подозревается по статье, предусматривающей ненадлежащие условия для воспитания детей, а мужчину обвиняют в небрежном хранении тела. Суд уже избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. В настоящее время продолжается следствие, а по завершении судебных экспертиз будут уточнены правовые последствия для подозреваемых.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ПРОСТО ШОК! УКРАИНКА ПРОДАЛА СОБСТВЕННОГО РЕБЕНКА за $20 тысяч, ЧТОБЫ КУПИТЬ АВТО

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.