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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Украинка родила в 62 года: детали ошеломительной истории

В соцсети живо обсуждают пост врача-репродуктолога, который рассказал о киевлянке, которая мечтала о ребенке 28 лет и родила в 62 года.

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Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
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Женщина родила ребенка в 62 года

Врач-репродуктолог Олег Берестовой рассказал о том, что два года назад пациентка родила ребенка в 62 года / © ТСН

В Украине стало известно о новой одной из старейших рожениц — киевлянка родила ребенка в возрасте 62 года. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил доктор медицинских наук, репродуктолог Олег Берестовой и опубликовал видео, на котором снято то, как мама радуется своему ребенку. Свой ролик Олег Берестовой назвал одним предложением: «28 лет путь к счастью».

Как становится понятно из ролика Берестового, ребенку по состоянию на сегодняшний день уже 2 года, но об этой истории стало известно публично сейчас.

«28 лет Диана шла к своей мечте стать мамой. Около 10 попыток искусственного оплодотворения в других клиниках. 5 из них — уже после 55 лет. Неудачи, отказы, сомнения, но она не сдалась. В нашей клинике Диана перенесла сложную операцию, а после нее забеременела с первой попытки и родила в 62 года. Сегодня она счастливая мама прекрасного Матвейчика, настоящего козака. А козаков должно быть много, потому что Украину будут отстраивать наши дети», — говорится в ролике Олега Берестового.

Сама мать мальчика событие во время записи ролика прокомментировала так: «Это счастье».

В комментарии для ТСН.ua Олег Берестовой отметил, что сейчас ребенку 2 года, Матвийчик — первый ребенок этой женщины.

По словам Олега Берестового, сейчас ребенку уже два года. Скриншот из видео, опубликованного Олегом Берестовым.

По словам Олега Берестового, сейчас ребенку уже два года. Скриншот из видео, опубликованного Олегом Берестовым.

«Мы находимся в контакте с израильскими учеными, со специалистами из других стран. При правильном ведении беременности возраст практически не имеет значения. Но должно быть хорошее обследование до самой беременности и правильное ведение самой беременности», — говорит Олег Берестовой, доктор медицинских наук. Добавляет, что помог женщине не ради пиара, а для того, чтобы подарить надежду.

Кроме того, он рассказал, что в его практике были пациентки, возраст которых ближе к 60 годам и более 60 лет.

Одной из пациенток, по словам Берестового, 63 года, но она избегает публичности.

О пациентке, которая родила в возрасте 62 года, он говорит так: «Пришла к нам бабушкой, а сейчас как девочка. Женщина была истощена за 28 лет».

Как оказалось, пост врача Олега Берестового в соцсети прокомментировали более полутысячи пользователей соцсетей. Большинство из них — женщины. Они оставили разные по содержанию комментарии. Одни из комментаторов искренне поздравили маму мальчика и врача, другие выразили свое противоположное видение ситуации. Еще определенная категория пользователей соцсетей пожаловалась на несправедливость.

«Почему так несправедливо, кто-то годами не может забеременеть и лечится за сумасшедшие деньги, а кто-то выбрасывает детей на свалку или моря голодом», — написала одна из женщин, отреагировавших на пост об этой незаурядной истории.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
2060
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