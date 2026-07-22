Украинка родила в 62 года: детали ошеломительной истории

Врач-репродуктолог Олег Берестовой рассказал о том, что два года назад пациентка родила ребенка в 62 года / © ТСН

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В Украине стало известно о новой одной из старейших рожениц — киевлянка родила ребенка в возрасте 62 года. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил доктор медицинских наук, репродуктолог Олег Берестовой и опубликовал видео, на котором снято то, как мама радуется своему ребенку. Свой ролик Олег Берестовой назвал одним предложением: «28 лет путь к счастью».

Как становится понятно из ролика Берестового, ребенку по состоянию на сегодняшний день уже 2 года, но об этой истории стало известно публично сейчас.

«28 лет Диана шла к своей мечте стать мамой. Около 10 попыток искусственного оплодотворения в других клиниках. 5 из них — уже после 55 лет. Неудачи, отказы, сомнения, но она не сдалась. В нашей клинике Диана перенесла сложную операцию, а после нее забеременела с первой попытки и родила в 62 года. Сегодня она счастливая мама прекрасного Матвейчика, настоящего козака. А козаков должно быть много, потому что Украину будут отстраивать наши дети», — говорится в ролике Олега Берестового.

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Сама мать мальчика событие во время записи ролика прокомментировала так: «Это счастье».

В комментарии для ТСН.ua Олег Берестовой отметил, что сейчас ребенку 2 года, Матвийчик — первый ребенок этой женщины.

По словам Олега Берестового, сейчас ребенку уже два года. Скриншот из видео, опубликованного Олегом Берестовым.

«Мы находимся в контакте с израильскими учеными, со специалистами из других стран. При правильном ведении беременности возраст практически не имеет значения. Но должно быть хорошее обследование до самой беременности и правильное ведение самой беременности», — говорит Олег Берестовой, доктор медицинских наук. Добавляет, что помог женщине не ради пиара, а для того, чтобы подарить надежду.

Дата публикации 12:51, 21.07.26 Количество просмотров 10 Украинка родила мальчика в 62 года. Детали

Кроме того, он рассказал, что в его практике были пациентки, возраст которых ближе к 60 годам и более 60 лет.

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Одной из пациенток, по словам Берестового, 63 года, но она избегает публичности.

О пациентке, которая родила в возрасте 62 года, он говорит так: «Пришла к нам бабушкой, а сейчас как девочка. Женщина была истощена за 28 лет».

Как оказалось, пост врача Олега Берестового в соцсети прокомментировали более полутысячи пользователей соцсетей. Большинство из них — женщины. Они оставили разные по содержанию комментарии. Одни из комментаторов искренне поздравили маму мальчика и врача, другие выразили свое противоположное видение ситуации. Еще определенная категория пользователей соцсетей пожаловалась на несправедливость.

«Почему так несправедливо, кто-то годами не может забеременеть и лечится за сумасшедшие деньги, а кто-то выбрасывает детей на свалку или моря голодом», — написала одна из женщин, отреагировавших на пост об этой незаурядной истории.

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