- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 997
- Время на прочтение
- 4 мин
Украинка сменила отчество и стала Екатериновна: матроним удивил всех — что известно
Можно ли в Украине изменить отчество по имени матери, как происходит такая процедура и какие ограничения.
19-летняя украинка сменила сразу несколько составляющих своего имени. К собственному имени она добавила второе — имя прабабушки по маминой линии, сменила фамилию, а вместо патронима выбрала имя, образованное от матери. Теперь ее зовут Анна-Александра Екатериновна Ясько.
Историей девушки поделилась ее мама Екатерина Ясько. Она объяснила, почему дочь решила сменить имя и почему в документах ее новый «матроним» все равно записан в графе «отчество».
ТСН.ua рассказывает, можно ли в Украине изменить отчество по имени матери, как происходит такая процедура и какие ограничения.
Девушка сменила «отчество» на «по-матери»: что известно
Мама девушки Екатерина Ясько рассказала в соцсетях, что 19-летие ее дочь встретила уже с новым именем, фамилией и матронимом.
«Свое 19-летие дочь празднует с новым именем (к собственному добавлено второе — прабабушке по маминой линии), с новой фамилией и матронимом вместо патронима», — написала она в Фейсбук.
По словам мамы, для Анны это стало частью процесса самостоятельного формирования собственной идентичности.
«На наших глазах родной молодой человек шаг за шагом создает себя — выбирает кем быть, как называться, что любить, где жить, чему учиться и что оставлять позади», — пишет Екатерина.
В комментариях к публикации женщина поделилась, что не вместе с отцом Анны с тех пор, как была на седьмом месяце беременности.
Сначала Анна вообще хотела отказаться от патронима, а не заменять его по имени матери. Однако при оформлении смены имени в государственных органах выяснилось, что в украинских документах нет отдельной категории «по-матери».
Поэтому в паспорте девушки в стандартной графе «Отчество» теперь указано «Екатериновна».
Мама Анны объяснила, что это не значит, что девушка получила патроним от отца. В ее случае форма «Екатериновна» образована от имени матери — Екатерина — и используется для обозначения материнской линии.
«Анна не „создала себе традиционный „матроним“. Она, отказываясь от патронимической идентификации, использовала доступную сегодня в государственной системе форму, чтобы сохранить в своем имени ссылку на мать», — пояснила Екатерина.
Она также обратила внимание на языковой нюанс. Окончание «-овна» традиционно используется для образования женских патронимов. Однако в этой ситуации слово происходит от имени матери и выполняет другую родословную функцию.
Можно ли в Украине изменить «отчество» на имя матери
Украинское законодательство позволяет человеку менять фамилию, собственное имя и отчество по собственному желанию.
Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua пояснила, что гражданин может заменить традиционное отчество на матроним — то есть образовать его от имени матери. Отдельных юридических ограничений на выбор именно имени матери нет.
Право на изменение имени связано с личным неимущественным правом человека по имени. Лицо, достигшее 16 лет, может самостоятельно изменить фамилию, собственное имя и отчество.
Для подростков от 14 до 16 лет действуют другие правила — нужно согласие родителей. В предусмотренных законом случаях достаточно согласия одного из них. Если между родителями возникает спор относительно изменения отчества, его могут рассматривать орган опеки и попечительства или суд.
«Лица с 16 лет делают это полностью самостоятельно, а подростки от 14 до 16 лет с согласия родителей», — отметила Марина Бекало.
Как изменить «отчество»
Для изменения имени следует обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАЦС) и подать соответствующее заявление.
По информации Министерства юстиции, вместе с заявлением необходимо предоставить:
свидетельство о рождении
свидетельство о браке — если человек состоит в браке
свидетельство о расторжении брака — если брак был расторгнут
свидетельства о рождении детей — если есть малолетние или несовершеннолетние дети
свидетельства об изменении имени заявителя, отца или матери — если их имя раньше изменялось
фотографию
квитанцию об уплате государственной пошлины.
При подаче документов при себе также нужно иметь паспорт. Заявление об изменении имени подается лично заявителем.
Что будет написано в паспорте
Несмотря на то, что человек фактически может выбрать имя матери вместо традиционного патронима, отдельной графы «Матери» в украинском паспорте пока нет.
Поэтому матроним указывается в стандартной графе Отчество. Именно такая ситуация сложилась и у Анны: ее «Екатериновна» юридически записана в графе, которая называется «Отчество», хотя происходит от имени матери Екатерины.
То есть в документах нет отдельного обозначения, что это именно матроним. Юридически это остается записью в графе «Отчество».
«Что касается отражения в документах, то сама форма бланка паспорта остается стандартной: название графы не меняется и дальше подписывается как „Отчество“, однако в ней указывается выбранный матроним, поскольку отдельная графа „по матери“ в украинских паспортах пока не предусмотрена», — объясняет адвокат Марина Бекало.
Можно ли изменять имя несколько раз
Законодательство не устанавливает ограничения по количеству изменений собственного имени, фамилии и отчества.
В то же время, после изменения персональных данных нужно будет обменять документы, в которых они указаны. В частности, речь идет о паспорте, загранпаспорте, водительском удостоверении и пенсионном удостоверении.
Отказать в государственной регистрации изменения имени могут, в частности, если в отношении заявителя осуществляется уголовное производство или он находится под административным надзором, имеет непогашенную или неснятую судимость, находится в международном розыске по обращению правоохранительных органов иностранного государства или подал ложные сведения о себе.