Паспорт, фото иллюстративный

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19-летняя украинка сменила сразу несколько составляющих своего имени. К собственному имени она добавила второе — имя прабабушки по маминой линии, сменила фамилию, а вместо патронима выбрала имя, образованное от матери. Теперь ее зовут Анна-Александра Екатериновна Ясько.

Историей девушки поделилась ее мама Екатерина Ясько. Она объяснила, почему дочь решила сменить имя и почему в документах ее новый «матроним» все равно записан в графе «отчество».

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ТСН.ua рассказывает, можно ли в Украине изменить отчество по имени матери, как происходит такая процедура и какие ограничения.

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Девушка сменила «отчество» на «по-матери»: что известно

Мама девушки Екатерина Ясько рассказала в соцсетях, что 19-летие ее дочь встретила уже с новым именем, фамилией и матронимом.

«Свое 19-летие дочь празднует с новым именем (к собственному добавлено второе — прабабушке по маминой линии), с новой фамилией и матронимом вместо патронима», — написала она в Фейсбук.

По словам мамы, для Анны это стало частью процесса самостоятельного формирования собственной идентичности.

«На наших глазах родной молодой человек шаг за шагом создает себя — выбирает кем быть, как называться, что любить, где жить, чему учиться и что оставлять позади», — пишет Екатерина.

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В комментариях к публикации женщина поделилась, что не вместе с отцом Анны с тех пор, как была на седьмом месяце беременности.

Сначала Анна вообще хотела отказаться от патронима, а не заменять его по имени матери. Однако при оформлении смены имени в государственных органах выяснилось, что в украинских документах нет отдельной категории «по-матери».

Поэтому в паспорте девушки в стандартной графе «Отчество» теперь указано «Екатериновна».

Мама Анны объяснила, что это не значит, что девушка получила патроним от отца. В ее случае форма «Екатериновна» образована от имени матери — Екатерина — и используется для обозначения материнской линии.

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«Анна не „создала себе традиционный „матроним“. Она, отказываясь от патронимической идентификации, использовала доступную сегодня в государственной системе форму, чтобы сохранить в своем имени ссылку на мать», — пояснила Екатерина.

Она также обратила внимание на языковой нюанс. Окончание «-овна» традиционно используется для образования женских патронимов. Однако в этой ситуации слово происходит от имени матери и выполняет другую родословную функцию.

Можно ли в Украине изменить «отчество» на имя матери

Украинское законодательство позволяет человеку менять фамилию, собственное имя и отчество по собственному желанию.

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua пояснила, что гражданин может заменить традиционное отчество на матроним — то есть образовать его от имени матери. Отдельных юридических ограничений на выбор именно имени матери нет.

Право на изменение имени связано с личным неимущественным правом человека по имени. Лицо, достигшее 16 лет, может самостоятельно изменить фамилию, собственное имя и отчество.

Для подростков от 14 до 16 лет действуют другие правила — нужно согласие родителей. В предусмотренных законом случаях достаточно согласия одного из них. Если между родителями возникает спор относительно изменения отчества, его могут рассматривать орган опеки и попечительства или суд.

«Лица с 16 лет делают это полностью самостоятельно, а подростки от 14 до 16 лет с согласия родителей», — отметила Марина Бекало.

Как изменить «отчество»

Для изменения имени следует обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАЦС) и подать соответствующее заявление.

По информации Министерства юстиции, вместе с заявлением необходимо предоставить:

свидетельство о рождении

свидетельство о браке — если человек состоит в браке

свидетельство о расторжении брака — если брак был расторгнут

свидетельства о рождении детей — если есть малолетние или несовершеннолетние дети

свидетельства об изменении имени заявителя, отца или матери — если их имя раньше изменялось

фотографию

квитанцию об уплате государственной пошлины.

При подаче документов при себе также нужно иметь паспорт. Заявление об изменении имени подается лично заявителем.

Что будет написано в паспорте

Несмотря на то, что человек фактически может выбрать имя матери вместо традиционного патронима, отдельной графы «Матери» в украинском паспорте пока нет.

Поэтому матроним указывается в стандартной графе Отчество. Именно такая ситуация сложилась и у Анны: ее «Екатериновна» юридически записана в графе, которая называется «Отчество», хотя происходит от имени матери Екатерины.

То есть в документах нет отдельного обозначения, что это именно матроним. Юридически это остается записью в графе «Отчество».

«Что касается отражения в документах, то сама форма бланка паспорта остается стандартной: название графы не меняется и дальше подписывается как „Отчество“, однако в ней указывается выбранный матроним, поскольку отдельная графа „по матери“ в украинских паспортах пока не предусмотрена», — объясняет адвокат Марина Бекало.

Можно ли изменять имя несколько раз

Законодательство не устанавливает ограничения по количеству изменений собственного имени, фамилии и отчества.

В то же время, после изменения персональных данных нужно будет обменять документы, в которых они указаны. В частности, речь идет о паспорте, загранпаспорте, водительском удостоверении и пенсионном удостоверении.

Отказать в государственной регистрации изменения имени могут, в частности, если в отношении заявителя осуществляется уголовное производство или он находится под административным надзором, имеет непогашенную или неснятую судимость, находится в международном розыске по обращению правоохранительных органов иностранного государства или подал ложные сведения о себе.

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