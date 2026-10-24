Украинка вернула поместье репрессированного прадеда, которое у него отобрал СССР: как это можно сделать

Семейное поместье / © ТСН

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Вернуть себе имение прадеда, подвергшегося репрессиям сто лет назад. За это наследство киевлянка Янина Алеева боролась 10 лет. Её история началась с исследования своего рода. Из-за полномасштабного вторжения украинцы вновь начали массово интересоваться генеалогией. Массово заказывать свои родословные начали около 15 лет назад, когда открыли архивы. Но с тех пор украинские архивы оцифровали такое количество документов, что теперь каждый украинец может составить свое генеалогическое древо самостоятельно.

Крепостные или интеллигенция, репрессированные или пособники палачей — забытые поколения. Родословная — это как разные кусочки одного детектива, ведь в каждой семье есть свои «скелеты в шкафу».

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Где искать информацию о своих корнях, что скрывают 65 вагонов архивных документов и как самостоятельно восстановить свою родословную — в специальном материале Ирины Маркевич.

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От семейного документа — до 554 человек в родословной: история врача Тараса Мединского

Тарас Мединский по профессии врач, его профессиональный интерес — генетика, а увлечение — генеалогия. На стыке науки и изучения архивов выросло его родословное древо, которое в настоящее время насчитывает уже 554 человека.

Интерес к своим корням начался с одного семейного документа. У его матери был перечень всего имущества, которым владела её семья на территории этнических украинских земель — Закерзонье (Лемковщина, Надсяння и Западная Бойковщина).

Тарас Мединский, исследователь родословной: «И мой дедушка, и моя бабушка — они были переселенцами. Насколько я понимаю, они были состоятельными людьми, а здесь им ничего не оставили».

Прадед Тараса с семьёй оказался среди полумиллиона украинцев, которых депортировали с родных земель. Из огромного имущества — земель, лесов, скота — им разрешили взять с собой лишь одну телегу с вещами. Так семья оказалась на Львовщине. Вместе с мамой Тарас ездил в Польшу в небольшую экспедицию, чтобы увидеть церковь, где крестили весь его род.

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Затем Тарас сдал генетический ДНК-тест. Результаты показали, что часть их семьи сейчас проживает в Австралии — там удалось найти четверородного брата матери.

А когда Тарас начал исследовать родословную своей жены, он обнаружил драматическую историю её деда Теодора — воина Украинской Галицкой армии (УГА). Благодаря архивам и воспоминаниям удалось воссоздать его путь: Теодор получил ранение в бою, ослеп и попал в плен под Уманью. Впоследствии его спас всемирно известный офтальмолог Владимир Филатов.

Тарас Мединский, исследователь родословной: «Наступали советские войска, грозили погромы. Филатов пришил одеждой раненого без ноги к Теодору, и они отправились пешком во Львов».

Во Львове о Теодоре заботился митрополит Андрей Шептицкий. В семейном архиве даже сохранилась фотография с собакой-поводырем того времени. Полученные данные Тарас систематизировал после обучения в школе генеалогов и обнаружил самую древнюю запись о своём роду, датированную 1736 годом.

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Как составить родословную самостоятельно: советы генеалогов

Алла Тихановская, соучредительница курса по исследованию родословной, отмечает, что сейчас генеалогия переживает новую волну популярности. После начала полномасштабного вторжения украинцы за рубежом и переселенцы с оккупированных территорий массово ищут информацию о своих предках.

Алла Тихановская, соучредительница курса по исследованию родословной: «Нужно изучать историю своей семьи, ведь из этих пазлов складывается история нашей страны. За каждым украинцем стоит 1 024 человека — это 10 поколений, которые сейчас можно исследовать, не выходя из дома».

Действия для самостоятельного поиска:

Начните с самых близких: выберите дедушку или бабушку, о которых вам известны точные данные — ФИО, дату и место рождения. Избегайте хаоса: исследуйте четко одну линию и не перескакивайте от фамилии к фамилии. Учитывайте регион: в регионах, куда советская власть пришла позже (Западная Украина), документы сохранились лучше.

За последние 5–6 лет архивная отрасль Украины сделала феноменальный шаг вперёд благодаря массовой оцифровке документов.

Архивные сокровища онлайн: метрические книги Шевченко, Малевича и Голды Мейер

В Центральном государственном историческом архиве в Киеве хранится более 1 миллиона 300 тысяч дел (это примерно 65–70 вагонов с документами). Документы, на основании которых исследуются родословные, оцифрованы на 100% и доступны онлайн.

Основные источники генеалогической информации:

Метрические книги (сохранившиеся за период с 1706 по 1922 год);

Консисторские документы и исповедальные сведения;

Переписи населения.

Метрические книги велись в зависимости от конфессии и территории:

Иудеи: книги Киева велись на староеврейском и русском языках. Например, в архиве хранится запись о рождении основательницы государства Израиль Голды Меир на столичной Бессарабке: «у мещанина Мабовича, матери Блюма — девочка, названная Голдой».

Католики: записи о рождении Казимира Малевича велись на латыни, польском и русском языках.

Православные: записи велись на старославянском и русском языках. В архиве хранится запись о рождении Тараса Шевченко в селе Моринцы: «у жителя села Моринцы Григория Шевченко и его жены родился сын Тарас».

Центральный исторический архив во Львове хранит книги Львовской, Тернопольской, Черновицкой областей, Прикарпатья и Закарпатья. Также информацию содержат областные архивы, ЗАГСы (документы за последние 100 лет), архивы МВД и рассекреченные фонды СБУ.

10 лет борьбы за имение прадеда: уникальный случай Янины Алеевой

Именно рассекреченный архив СБУ раскрыл киевлянке Янине Алеевой правду о её прадеде Василии Савовиче Горошке из Лохвицы в Полтавской области, выходца из зажиточной семьи, владевшей 200 десятин земли, лесами и пасеками.

Усадьба прадеда Янины Алеевой / © ТСН

Янина Алеева, владелица поместья: «Невероятное открытие — это то, что я нашла фотографии в конвертике. Тогда я впервые отчётливо увидела его лицо, до этого никто не знал, как он выглядел».

Семейным гнездом было 120-летнее поместье, которое в те времена считалось настоящим дворцом. Прадед Василий и прабабушка Стефанида воспитывали пятерых детей. Горошко активно поддерживал Украинскую автокефальную православную церковь и даже принимал в своем доме митрополита Василия Липковского. За это советская власть арестовала его, конфисковала все имущество, а в феврале 1930 года отправила в ссылку в Казахстан, откуда он не вернулся.

Дом семьи превратили в контору колхоза, а впоследствии — в сельхозпредприятие, а в период независимости он стоял пустым и приходил в упадок. В течение 10 лет Янина боролась за здание через суды и бюрократические инстанции.

Янина Алеева, владелица поместья: «Сначала его признали бесхозным в судебном порядке, затем городские власти взяли на баланс. Сердце разрывалось от того, что каждая зима разрушает дом. Полтора года мы шли к тому, чтобы объявить приватизационный аукцион».

В сентябре 2026 года Янина официально выкупила свою семейную усадьбу на аукционе. Несмотря на обрушившиеся балки и провалившуюся крышу, в здании сохранилась уникальная кирпичная кладка, изогнутые ставни, высокие потолки и лепнина начала XX века — редкий образец быта украинской интеллигенции.

Янина Алеева, владелица поместья: «У нас между хатой-мазанкой и дворцом Кочубея ничего нет. Это связано с присвоением мещанской культуры русскими — будто бы существовало русское дворянство и украинская хата-мазанка. Но это не так».

На данный момент Янина уже организовала субботник, убрала мусор и огородила территорию вокруг дома. Вместе с архитекторами она планирует сохранить аутентичность усадьбы Горошковых и превратить её в современный культурный центр для местного сообщества.

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