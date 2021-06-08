Украинка вместе с Шарлиз Терон открыла сессию Генассамблеи ООН, посвященную вопросам ВИЧ и СПИД

Яне Панфиловой 23 года и он живет с ВИЧ.

Украинка Яна Панфилова сегодня открыла сессию Генеральной ассамблеи ООН в Соединенных Штатах. Девушка родилась с вирусом иммуннодифицита человека и не знает, как жить без таблеток. Но не меньше, чем отсутствие лекарств, убивает жестокость и изоляция, в которой оказываются ВИЧ-положительные люди.

Об этом она рассказала с высокой политической трибуны планеты, говорится 8 июня в сюжете ТСН.19:30.

Яне 23 года и он живет с ВИЧ. С вирусом иммуннодифицита человека она родилась, потому что мама употребляла наркотики. И в 10 лет рассказала дочери, что ее жизнь будет не такой, как у других детей.

"Первое, что я спросила у мамы — умру ли. Потому что не было информации. Был Фредди Меркьюри, который умер от СПИДа. И это было отражением всей информации о СПИДе", — вспоминает девушка.

Эта история могла бы закончиться, как тысячи других — сиротством и сломанными судьбами. Но Янина мама смогла побороть наркозависимость. И вместе они создали Teenergizer — организацию, помогающую ВИЧ-позитивным детям. Они провели тысячи консультаций для детей, которые со сложными вопросами не могут прийти к взрослым. Яна прошла свой путь — с травлей, попыткой суицида, потерей друзей и поиском смыслов.

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"Когда бабушка моей одноклассницы звонила моей маме и говорила, почему вы нас не предупредили, что Яна живет с ВИЧ. Мы должны теперь пройти тестирование. Я просто напросто у них ночевала. Я приходила к врачу стоматологической клиники на Подоле и говорила: "у меня ВИЧ, я хочу пройти в вас осмотр". Мне ответили: "хорошо, но у тебя есть СПИД-центр и отдельный врач тебя там сможет посмотреть", — рассказывает Яна о случаях дискриминации, с которыми ей пришлось столкнуться.

Сегодня Яна Панфилова открыла в Нью-Йорке специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную проблемам ВИЧ СПИДа. Ее выбрали говорить от имени всех ВИЧ-положительных людей. С того дня, когда в Соединенных Штатах обнаружили первых больных ВИЧ, прошло 40 лет. И теперь при качественной терапии носитель вируса может жить долго и счастливо, и родить здоровых детей. Но по-прежнему, лекарства не защищают от равнодушия и жестокости окружающих.

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Менее 1% больных ВИЧ в беднейших странах Африканского континента сегодня имеют доступ к лекарствам. А значит — распространяют вирус и умирают сами. Такую вопиющую статистику объявляет президент 75-сессии Генассамблеи.

Яна добавляет, ее знакомая, 19-летняя Диана из Украины, могла пить таблетки, но бросила. Потому что не было достаточно поддержки и понимания.

Шарлиз Терон, известная актриса, в своем выступлении обращается к Яне и других людей, которые живут ВИЧ и называет их своими сестрами.

"Яна, спасибо за выступление. Оно — самое важное, что мы сегодня услышали", — отметила киноактриса.

Ну а запястье у Яны — цитата из песни Фредди Меркьюри "Я хочу быть свободной".

Ранее в ООН выразили надежду, что к 2030 году человечеству удастся преодолеть СПИД.

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