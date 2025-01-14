Украинка выяснила шокирующую правду о своем муже благодаря фото предков.

Об этом говорится в сюжете ТСН в эфире марафона "Единые новости".

С первого взгляда это якобы тетрадь по геометрии: ищешь и сразу записываешь по всем годам и так выстраиваешь. На самом деле – это черновики родословной Валентины Бойченко. Дубликат электронного варианта.

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"Вот я, вот мамина линия, вот папина", – говорит Валентина Бойченко и добавляет, что поначалу ею руководило любопытство.

Валентины Бойченко рассказывает, что у бабы в платке были старые фото, она приходила к бабушке и говорила: "Давайте смотреть старые фото". Она каждый раз спрашивала, кто это на фотографии.

А потом Валентина так увлеклась, что кроме собственного, исследовала и род своего мужа.

"У меня с мужем общий прапрадед, и мужчина мне выходит 5-ю родным братом, хотя никто об этом не знал, в ходе исследования оказалось, что у нас есть общий предок", – рассказывает женщина.

Параллельно с Валентиной Бойченко искать свои корни принялась и ее односельчанка Нина Сесь. Женщина говорит, что родные всегда неохотно делились воспоминаниями о своих корнях.

"Меня интересовало, как это не знать имени?" – удивляется она.

Найденные подробности открыли глаза, говорит Нина. Она поняла, почему украинцы в большинстве своем пытались забыть свое прошлое. Скажем, ее предки 100 лет назад боролись против установления советской власти в Черкасской области. Но перемолотые непростой судьбой люди, чтобы выжить, предпочитали молчать или придумывать легенды. Этот страх ими руководил всю жизнь. И на подсознательном уровне передавался из рода в род.

"Когда я исследовала по папиной линии его бабу, ее убили во время раскулачивания, забрали у них все, а она пошла забирать свою лошадь потому что это ее конь, не дед ушел, баба и ее убили. Дед мне рассказывал, что бабу убили бандиты, настолько были затюканы этой Радвластью. Я вот спрашиваю папу, маму, чего вы не спрашивали ничего? в некоторой степени даже извращали: "вот бабу убили бандиты, ну да, бабу убила советская власть".

Узнав эти подробности, Нина сразу почувствовала, в кого она удалась.

"Я воин, я иду всегда против течения и борюсь, и я теперь понимаю, чего", – говорит она.

Через призму жизни предков, говорит она, проще всего учить историю. Ибо ее творили их родственники. Прадед мужа Нины Сегодня еще в начале XX века отправился морем на заработки в Канаду. И она даже нашла его фамилию в бортовых книгах.

Женщина выяснила, что прадед мужа работал на железной дороге. Вернулся в Черкасскую через семь лет, перед Октябрьским переворотом. На заработанные деньги купил землю, построил дом на хуторе. И пожить не успел.

"Им дали определенное время, чтобы они разобрали свои дома, и кто куда… Все, что он заработал, все ушло. Напрасны такие были, можно сказать, его стремления, то они не сильно и пожили… пришлось своими руками все и уничтожить", – рассказывает Нина.

История рода Валентины Бойченко, как и история ее страны, тоже непроста и полна трагедий. Во время второй мировой на момент немецкой оккупации Легедзино ее прадед был главой колхоза. Поколениям передавалось, что он погиб от рук германцев.

Валентины Бойченко рассказывает: "Деревня была оккупирована, а он был главой колхоза, значит что, словно он с немцами сотрудничал, хотя, как рассказывали, он работал с партизанами, пришли его и убили и его дочь всю жизнь говорила, что деда убили немцы, но не говорила что деда пришли и убили партизаны или свои убили, а говорила, что немцы".

Чтобы узнать свой род, женщины-исследовательницы советуют сначала опрашивать родственников. А зная имена предков и хотя бы приблизительные годы их рождения, искать записи в исповедальных и метрических книгах. Они в основном оцифрованы и находятся в открытом доступе.

В Центральном государственном историческом архиве Украины охотятся следы предков. Здесь хранятся метрические книги Киева и нынешней Киевской области, где можно найти много интересного о предках. Главное разобрать почерк.

В старинных рукописях, наряду с записями о рождении обычных людей – сведения и о знаменитых.

Вот подпись отца будущего организатора армии УНР. Запись о рождении Николая Михновского.

Начальник отдела Центрального государственного исторического архива Юлия Орел говорит, что свою родословную при желании можно исследовать не глубже, чем к концу 18 века. В это время начали учитывать население, сведения об их крещении, венчании и смерти вносили в метрические книги.

"Эта регистрация, которую начали в церквях, костелах, синагогах связана с тем, что необходимо было знать, сколько населения проживает на самом деле на этой территории ... Какие бы исследования вы ни проводили, то это будет конец 18 века", — отмечает Орел.

Именно в эту черту уперлись и исследователи из Легедзиного.

"А дальше я даже не знаю как искать, возможно, по каким-то архивам", – говорит Валентина Бойченко и добавляет, что изучение генеалогии меняет представления и дает понимание важности семейной истории. Поэтому старые фото и тетради с записями женщина держит в своем тревожном чемодане.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТА ПРАВДА ВАС шокирует! С чего начинать ИЗУЧЕНИЕ СВОЕГО РОДОВОДА?

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