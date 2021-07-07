Украинку, которая травмировалась во время экстремального развлечения в Египте, доставили домой: кто компенсирует расходы

Украинку, которая травмировалась во время экстремального развлечения в Египте, доставили домой: кто компенсирует расходы

Инцидент произошел на курорте Шарм-эль-Шейх.

В Египте туристка из Украины травмировалась на водном парашюте. Во время полета оборвался канат и девушка на большой скорости головой ударилась о лодку. В больнице ей наложили 15-ть швов. Также у девушки сотрясение мозга и травма позвоночника.

Об этом 7 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Инцидент произошел на курорте Шарм-эль-Шейх. В соцсетях пишут, что там это уже второй случай травмирования на водном парашюте за две недели.

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ТСН сообщили — сегодня утром девушка прилетела в Украину и уже на родине продолжит лечение. Также организаторы экстремального развлечения компенсировали ей расходы за проживание в гостинице, лечение и билет на самолет в Украину.

Новости мира: в Египте украинка травмировалась на водном парашюте

Напомним, что в Турции туристический катер с 38 людьми на борту раскололся пополам в 50 метрах от пляжа и затонул.

А в Польше утром 6 июля вертолет с гражданами Украины на борту упал в воду. Известно, что вертолет упал почти сразу после взлета из-за того, что у него начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в озеро Талты. Судно полностью затонуло.

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