Украинка, которую разыскивала французская семья, нашлась: как сейчас живет Ирина и готова ли к встрече

Мадам Аляр ошиблась, когда услышала о жизни девочки в Киеве, она жила в Кременчуге.

Семья Алляр из городка Мервиль искала девочку Иру, которая дважды гостила у них в далеком 93-94 годах. ТСН рассказала о них в воскресенье и уже через несколько дней история получила продолжение.

В 93 тогда десятилетняя Ира приезжала к ним на оздоровление по программе "Дети Чернобыля".

Сюжет получил немалую огласку, Лидии Таран в личные сообщения кто-то анонимно прислал фото уже взрослой Иры и ее номер телефона. Женщина подтвердила, что история действительно о ней.

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“С началом войны я с детьми переехала в Германию, сначала в Польшу и потом с помощью волонтеров, мы оказались в Германии. У меня двое детей – девочке-17, мальчику-5”, — рассказывает уже 39-летняя Ирина Дмитриченко.

О том, что ее ищет вся Украина, ей сказала мама. “Я собираюсь на работу, полшестого утра. Говорит, Ира, посмотри, тебя ищут французы. Я понять не могу, потому что я сонная, вижу свои детские фото…”, — вспоминает она.

Мадам Алляр ошиблась, когда услышала о жизни девочки в Киеве, она жила в Кременчуге. Именно туда семья ликвидатора Виталия и Евгении Ямщиковых переехала после аварии, хотя Ира родилась в Чернобыле, а ее отец до последнего ездил и работал на ЧАЭС вахтовым методом.

Сейчас Ира преподает английский и немецкий украинским детям в Баварии. “Моя цель была не отсиживаться, потому что мне нужно кормить двоих детей, потому что я одна. Я вдова! Надо было найти работу. На сайте Минобразования Баварии я заполнила анкету, добавила копии дипломов, и через 2 недели мне позвонил директор школы и пригласил на собеседование”, — рассказывает Ирина.

Свои поездки во Францию женщина вспоминает как кино. “Семья была большая и насколько ценятся эти традиции, когда все вместе на Новый год и на Рождество, все собрались вместе. Был день рождения дедушки, это как показывают в фильмах, на зеленой лужайке, это было весело, легко”, — вспоминает Ирина.

Команда ТСН устроила встречу мадам Алляр и Ирины прямо во время марафона "Единые новости". Они пообщались, Ирина поблагодарила, что были гостеприимными к ней в 90-е и показали ей "иной мир". Они также договорились, что уже на Рождество Ирина приедет в гости во французскую семью снова.

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