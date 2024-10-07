Украинку сняли с международного конкурса, потому что она рассказала о преступлениях России: шокирующие подробности

Украина разными способами должна показывать преступления России и только так сможет отобрать у нее голос.

Российский симпатик войны оказался в кресле жюри на цирковом фестивале в Италии, а в Международном олимпийском комитете заговорили о возможном возвращении россиян.

Об этом идет речь в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.

Поклонник Путина и российских убий был членом жюри в Италии.

Украинская цирковая артистка появилась на сцене с флагом на плечах и надписью – "Никулин поддерживает российскую агрессию".

Анна Петренко рассказала о преступлениях России

Такой протест украинка Анна Петренко устроила на цирковом фестивале в Италии. Говорит, в первый день, организаторы объявили, что в жюри будет - Максим Никулин. Это сын советского актера, который сейчас возглавляет московский цирк и активно поддерживает политику Путина. Ее, единственную украинку-участницу об этом не предупредили.

Поэтому Анна решила устроить «сюрприз» гостю. Вместо показа программы - рассказать зрителям о деятельности Никулина.

"На самом деле, в зале была абсолютная тишина. Все молчали и никто не аплодировал и не реагировал", - говорит она.

За считанные минуты после появления Анны с фото - свет на сцене выключили, однако девушка пошла к зрителям и начала раздавать фото, где российский член жюри позирует с военными оккупанта.

"Уже потом мне начали писать люди, что они понимают, почему я так сделала. И я увидела фото на руках у человека, где говорилось, что Никулин поддерживает агрессию", - говорит Анна.

Анну сняли с соревнований. А сами организаторы заявили, что искусство якобы вне политики. Впрочем артистка с этим не соглашается. Особенно, когда такой "аполитичный" человек позирует с российскими военными-убийцами.

Анна Петренко

Международный олимпийский комитет хочет вернуть россиян

На этой же неделе шум наделала и заявление вице-президента Международного олимпийского комитета, Хуана Антонио Самаранча-младшего. МОК, как утверждает, хотел бы как можно быстрее пересмотреть реинтеграцию российского олимпийского комитета. Если, конечно, тот приведет в порядок нормы соответствия. За этой нейтральной формулировкой, напоминают в Министерстве молодежи и спорта, на самом деле скрывается преступное действие россиян.

Минспорта и МИД осудили заявление, а Самранча пригласили в Украину, чтобы тот посмотрел, как оккупант делает с Украиной и спортом в частности.

"Россияне убили сотни украинских спортсменов, разрушили тысячи залов, уничтожили стадионы и каждый день продолжают это делать", — говорят в Украине.

Россияне убили отца украинской дзюдоистки

Многие из них – вообще числятся в армии. Дзюдоистка Анастасия Чижевская приводит пример – в ее весовой категории выступает россиянка, которая вообще проходила военную подготовку.

"И как можно выходить на одну арену с теми, кто фактически убил твоего отца", – говорит она.

У самой Анастасии война забрала самое ценное. Во время полномасштабного вторжения спортсменка потеряла отца. Еще в 2014 году он ушел на фронт добровольцем, когда россияне оккупировали родную Луганщину. Семья Анастасии была вынуждена перебраться в Ирпень, куда россияне также добрались в 2024 году. В первые дни полномасштабного вторжения ее семья едва успела уехать в столицу. А отец – пошел сначала в ТРО, а затем воевал в составе ВСУ. Враг убил его на Бахмутском направлении.

"Они дважды уничтожили наш дом, они уничтожили зал, в котором тренировалась. И самое больное – они унесли жизни моего отца. Я не понимаю, как таких людей можно видеть на соревнованиях", — говорит Анастасия.

Анастасия Чижевская

Россия использует все возможности для пропаганды

Россия сейчас пытается использовать какие-либо площадки, чтобы получить голос. Это и спорт, и искусство и кино, напоминают в Украинском институте. Это учреждение, которое занимается культурной дипломатией нашего государства. Говорят, один из последних примеров – фестиваль в Торонто, где должны показать ленту российской пропагандистки Трофимовой "Россияне на войне".

"Он не показывает военных преступлений россиян. И тем самым создает ложное впечатление о том, что на самом деле происходит. Какие преступления совершают оккупанты", — говорит Владимир Шейко.

Агрессор, говорит Владимир, пользуется тем, что мир даже в условиях войны пытается соблюдать баланс. Дает слово оккупанту, хотя тот транслирует откровенную ложь и ложь. Украина и украинцы активно пытаются противостоять этому. Например, многие показы российских пропагандистских лент в Европе и мире отменяли. Но это только часть дела.

Художественные ленты, документалистика, художественные перфомансы и постоянные напоминания о преступлениях врага — Украина разными способами должна показывать преступления России и только так сможет отнять у нее голос. И сделать так, чтобы поклонники оккупанта сидели не в жюри или на спортивных аренах – а на скамье подсудимых в международном трибунале.

Лезут во все щели! Как убрать оккупантов из спорта, культуры и искусства

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