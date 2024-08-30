Украиной ширится лихорадка Западного Нила, есть первые жертвы: какие симптомы и лечение

Украиной ширится лихорадка Западного Нила. К сожалению, уже есть первые жертвы.

Какие симптомы этой болезни, как она передается и лечится, разбирался ТСН.ua.

Сколько больных зафиксировано в Киеве

С 1 июня 2024 года в Свято-Михайловской клинической больнице Киева на лечении находились 17 пациентов с подтвержденным диагнозом лихорадка Западного Нила. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Сколько жертв

По словам чиновницы, среди больных – 10 мужчин и семь женщин. Это жители разных районов столицы, двое из них – жители Киевской и Черкасской областей. Они нуждались в стационарном лечении из-за тяжести состояния. К сожалению, троих пациентов врачам не удалось спасти из-за тяжелого осложнения лихорадки – менингоэнцефалита.

Чем опасна

В Украине вирус лихорадки Западного Нила отнесен к первой группе особо опасных и по международным стандартам ВОЗ относится к четвертой группе риска. По своему строению вирус подобен другим, вызывающим энцефалиты, и вирусу лихорадки Денге.

Как передается

Главным источником и резервуаром лихорадки Западного Нила в природе являются птицы (преимущественно перелетные), в крови которых высокие концентрации вируса циркулируют от 14 до 200 дней. Переносчики заболевания – определенные виды комаров, которые инфицируются при питании кровью, а затем с укусами могут инфицировать животное или человека. Крайне редко у людей возможно контактное заражение кровью больных животных.

Симптомы и течение

Болезнь начинается остро – с озноба и быстрого повышения температуры тела, что сопровождается симптомами интоксикации. Лихорадочный период длится от двух до шести дней. В целом клиническое течение болезни благоприятное. В тяжелых формах может развиваться менингит или энцефалит.

Как лечить

Специфической терапии пока не существует. Лечение лихорадки Западного Нила симптоматическое.

"Поэтому советы обычные: как и при любом заболевании, при первых его признакиах обращайтесь к врачу и лечитесь под наблюдением специалиста, сообщая ему обо всех изменениях своего состояния. А чтобы минимизировать риски именно лихорадки Западного Нила, установите дома москитные сетки, используйте репелленты, на прогулку (особенно в парки и лесные зоны отдыха) надевайте вещи, максимально прикрывающие тело", – отметила Валентина Гинзбург.

Директор Департамента здравоохранения КГГА подчеркнула, что с понижением температуры воздуха и исчезновением комаров опасность лихорадки снижается почти до нуля.

Напомним, медики бьют тревогу: опасная лихорадка Денге захватывает юг Европы, США и Африку.

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