Украинская армия готова освободить Донецк и Луганск, если будет приказ — Данилов

Украинская армия готова освободить Донецк и Луганск, если будет приказ — Данилов

Однако секретарь СНБО подчеркнул, что цена такого решения — жизни десятков тысяч людей.

Украинская армия готова освободить оккупированные Донецк и Луганск, если приказ. Однако цена такого решения чрезвычайно высока — десятки тысяч погибших.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

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Он убежден, что наша армия может выполнить любую задачу. В качестве примера, секретарь СНБО навел недавнюю операцию наших спецназовцев в Кабуле, когда украинские бойцы вышли из аэропорта в захваченный талибами город и сопроводили людей, которые должны были эвакуироваться, к самолетам. Такую задачу отказались выполнять военные из других стран.

"То, что наши ребята выполняли в Афганистане, — ни одна страна мира не могла выполнить! Наши армейцы, наши ребята, наши офицеры выполняют такие задачи. Если сегодня верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск — они могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч человек, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что наши военные сегодня имеют все возможности воевать.

"Мы сегодня приняли ракетную программу на заседании СНБО, программу развития наших Вооруженных сил — и сразу начинается нашествие, начинается поношение наших Вооруженных сил. Друзья, мы справимся. Мы понимаем, что мы должны делать. И мы сделаем так, что нас будут уважать в всем мире", — подытожил он.

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