Украинская Атлантида: что посмотреть и где отдохнуть в удивительной Бакоте, которой уже нет на картах (фото)

Бакота – это затопленное село в Хмельницкой области, которого уже нет на картах. В 1981 году местность ушла под воду из-за строительства Новоднестровской ГЭС. Бакотский залив местные прозвали "украинской атлантидой". Потрясающий пейзаж – безграничная вода среди скал, зеленых холмов и почти дикая природа – привлекает сюда туристов.

Сайт ТСН.ua рассказывает, как добраться, что посмотреть и сколько стоит остановиться у Бакотского залива.

Как добраться до Бакоты

Бакотский залив расположен в 55 километрах от Каменец-Подольского и в 106 километрах от Хмельницкого.

Поездом

Добраться до них можно почти со всех крупных городов Украины. Например, из Киева в Каменец-Подольский можно доехать ночным поездом. Самый дешевый билет на него стоит 165 грн. Доехать в купе будет стоить 351 грн, люкс – 800 грн.

Также можно сесть на поезд из Киева в Хмельницкий. Таких курсирует шесть в сутки. Самый дешевый билет по направлению "Киев-Пассажирский-Хмельницкий" стоит 165 грн. Билет в купе – 377 грн.

Из Киева через Хмельницкий также курсируют поезда во Львов, Рахов, Ужгород, Перемышль и Чоп. Поэтому купить билет на необходимую дату и время будет легко.

Бакота на карте / Фото: Google Maps

Маршруткой

Из Каменец-Подольского и Хмельницкого ежедневно курсируют маршрутки в Старую Ушицу. Чтобы добраться до Бакоты, необходимо выйти на повороте в Бакоту (указатель "Бакотский скальный монастырь"), далее пешком идти к остановке и повернуть налево в Бакотский монастырь.

Машиной

Проще всего доехать до Бакотского залива на собственном автомобиле. Ехать с Каменец-Подольского нужно по дороге на Старую Ушицу. После села Грушка, через 5 км, на трассе расположен указатель "Бакотский скальный монастырь". За ним повернуть направо, доехать до остановки и повернуть налево в Бакотский монастырь.

С Хмельницкого нужно двигаться в направлении города Дунаевцы, затем съехать на трассу Т2303 и так же двигаться к Старой Ушице.

Из Киева туристам советуют ехать через Винницу – дорога здесь лучше.

Бакота/Фото: karpatium.com.ua

Где остановиться

Палатки и кемпинги

Эта местность идеальна для отдыха в палатках или специальном кемпинге, ведь вокруг только природа и невероятные виды. Для этого необходимо запастись спальным мешком, достаточным количеством воды, средством против насекомых, аптечкой и удобной и соответствующей погоде одеждой. А также продуктами, ведь ближайший магазин расположен в нескольких километрах. В некоторых местах у берега можно найти беседки со столиком и скамьями для удобного отдыха.

Коттеджные городки

Если отдых в палатках не для вас, рядом есть коттеджный городок. Он расположен в живописном и тихом месте, у Бакотского залива и развалин древнего пещерного монастыря. Номера стоят от 1600 грн за ночь. Также можно остановиться в коттеджах яхт-клуба на самом берегу Днестра. Стоимость проживания там стартует от 2300 грн.

Дома и хостелы

В Старой Ушице, Гораевке или Колодеевке рядом с Бакотским заливом можно найти частные дома, где сдают комнаты или дома и хостелы по приятным ценам – от 200 грн. Большинства подобных предложений на Booking нет, поэтому лучше спрашивать на месте или искать на туристическом портале Бакоты.

Что посмотреть

Одна из самых популярных туристических точек Бакоты – Скальный монастырь. Это практически единственный старый объект, который уцелел после затопления села. Он состоит из трех пещер и ниши, которые можно осмотреть самостоятельно.

Скальный монастырь на Бакоте/Фото: vidviday.ua

Чуть ниже монастыря расположены так называемые целебные источники. Вода там имеет хороший вкус, и даже летом она прохладная.

Лучшая смотровая площадка на Бакотский залив расположена над монастырем – это Белая гора. Здесь обустроено несколько мест, откуда можно безопасно полюбоваться видом. Рядом местные торгуют домашним квасом и выпечкой.

Скальный монастырь на Бакоте/Фото: karpatium.com.ua

Если вы едете на собственном автомобиле, в 20 км от Бакоты, недалеко от села Лисец, расположен водопад Бурбун. Летом и в начале осени это идеальное место для фотосессии. Возле фонтана можно устроить пикник за оборудованным столиком или прямо на земле.

По дороге в Бакоту, в селе Грушка, расположен этно-комплекс "Мальоване село" с интересными сооружениями и интерьером в украинском национальном стиле. Там можно заглянуть в столетний старинный дом усадьбу-музей, напиться из 700-летнего колодца с целебной водой и приобрести сувениры.

Источник на Бакоте/Фото: vidviday.ua

Чем заняться на Бакоте

Туристам на Бакоте предлагают множество вариантов экскурсий и прогулок на любой вкус.

Экскурсия к "месту силы"

Среди сторонников эзотерики Бакота известна как уникальное место силы с чрезвычайной энергетикой. Старожил ныне затопленного села, местный краевед проводит пешеходные экскурсии по Бакоте в самый древний пещерный монастырь в Украине, который расположен в толще священной Белой Горы.

Водные прогулки

Водные прогулки по Бакотскому заливу на катере или теплоходе – это прекрасная возможность увидеть Бакоту и Днестровский каньон с другого ракурса. А также посетить интересные исторические и природные места, доступ к которым с суши ограничен или частично затоплен. Туристам также предлагают прокатиться на речном такси.

Найти варианты прогулок по Бакотскому заливу можно среди местных. Обычно объявления о подобных услугах развешаны в "туристических" местах. Также отдых на воде предлагают в отелях и коттеджных городках.

Активный отдых

Один из вариантов активного отдыха на Бакоте – рафтинг сплав на катамаранах по Днестру. Это не экстремальный, но достаточно веселый водный поход, в который вы можете отправиться с друзьями или семьей.

На Бакоте можно прокатиться на квадроциках, джипах и сапах. Как вариант – пойти в пеший тур по Днестрийской Тропе. Это туристический зеленый маршрут по территории трех громад, по левому берегу Днестра.

Познакомиться с подольским регионом и посетить интересные объекты, удаленно расположенные друг от друга, можно также во время велотуров, которые организовывают здесь для туристов.

Бакота/Фото: karpatium.com.ua

Гастро туры

На Бакоте можно отправиться на крафтовые экскурсии и дегустационные туры на местные фермерские хозяйства с возможностью отведать и приобрести натуральную локальную продукцию, а именно: элитные овечьи сыры, изысканные вина, оригинальные козьи шевреты, ароматные травяные чаи и медовые композиции на любой вкус.

Ранее мы рассказывали о еще одном малоизвестном курорте Украины – Залещики. Это небольшой город в Тернопольской области, расположенный на берегу Днестра. Туристическое место славится выдающимися историко-архитектурными достопримечательностями и потрясающей природой.

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