Украинская беженка показала социальное жилье в Нидерландах: вы будете удивлены (фото)

Украинская беженка показала социальное жилье в Нидерландах / © ТСН

Реклама

Украинская беженка Мария поделилась впечатлениями от социального жилья в Нидерландах. Девушка призналась, что сменила уже три локации и рассказала о каждой из них.

В комментарии сайту ТСН.ua она объяснила, что после выезда из Украины приехала в Амстердам и обратилась в «Красный Крест».

Сначала у беженцев взяли документы и временно поселили в распределительном отеле в столице. Там украинцы прожили три дня.

Реклама

Жилье для украинцев в Нидерландах / © ТСН

«На третий день нам нашли постоянную локацию и отправили туда. Это отель для украинцев в городке Гитхорн. У каждого свой номер — они были на двух и четырех. Мы жили вдвоем, там также бесплатно кормили», — рассказала ТСН.ua Мария.

Жилье для украинцев в Нидерландах / © ТСН

Жилье для украинцев в Нидерландах / © ТСН

Позже для работающих украинских беженцев ввели оплату за жилье. По словам девушки, для двоих это получалось около 700 евро (34,2 тысяч гривен).

«Оплата была введена для всех в Нидерландах. Для тех, кто работает и имеет возможность оплачивать коммуналку. Неработающие получают сверху еще выплату. Если тебя кормят на локации, получаешь выплату в 60 евро. Если не кормят на локации, получаешь выплату 300 евро в месяц», — объяснила беженка.

Жилье для украинцев в Нидерландах / © ТСН

Жилье для украинцев в Нидерландах / © ТСН

Затем локацию закрыли, и украинцев переселили в кемпинг, расположенный в городе Де-Билт близ Стенвейка. Мария говорит, что локация была похожа на модульное общежитие. В каждом доме было четыре комнаты, каждая имела свой вход.

Реклама

Жилье для украинцев в Нидерландах / © ТСН

Жилье для украинцев в Нидерландах / © ТСН

«Расселяли по два человека. Душ, туалет свой. Отдельные домики с кухней. Одна кухня на четыре дома. Также был отдельный домик с стиралками и сушилками — что в гостинице в Гитхорне, что здесь на кемпинге», — рассказывает девушка.

В отеле и кемпинге ей все нравилось, добавляет Мария. Однако из кемпинга пришлось уехать по собственному желанию, объясняет беженка.

Жилье для украинцев в Нидерландах / © ТСН

«Отель закрылся, поэтому переехали на кемпинг. Из кемпинга мы переехали по своему желанию, потому что были ужасные соседи. И стены ужасные. Их было слышно постоянно. И они орали, устраивали тусовки и пили. На кемпинге мы прожили полгода», — делится Мария.

Жилье для украинцев в Нидерландах / © ТСН

Недавно она вернулась обратно в поселок Гитхорн. Здесь жилье для украинцев тоже бесплатное. Платить нужно только за коммуналку, если работаешь.

Реклама

«Это не отель, это большой двухэтажный дом. Он сдавался раньше, местные приезжали в отпуск или на выходные, или какие-то мероприятия здесь устраивали. Здесь внизу, на первом этаже одна большая общая кухня. А так просто много комнат в доме. Большие комнаты на двоих, на четырех, на одного человека», — говорит Мария и добавляет, что сейчас условия комфортны и полностью устраивают ее.

Жилье для украинцев в Нидерландах / © ТСН

Ранее мы рассказывали, что украинская беженка показал социальное жилье в Германии. Украинка Юлия ожидала маленькую квартиру, но ее поселили в пластиковое общежитие.