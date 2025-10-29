- Дата публикации
Украинская беженка показала социальное жилье в Нидерландах: вы будете удивлены (фото)
Девушка рассказала, как изменяются условия для беженцев и нужно ли платить за жилье.
Украинская беженка Мария поделилась впечатлениями от социального жилья в Нидерландах. Девушка призналась, что сменила уже три локации и рассказала о каждой из них.
В комментарии сайту ТСН.ua она объяснила, что после выезда из Украины приехала в Амстердам и обратилась в «Красный Крест».
Сначала у беженцев взяли документы и временно поселили в распределительном отеле в столице. Там украинцы прожили три дня.
«На третий день нам нашли постоянную локацию и отправили туда. Это отель для украинцев в городке Гитхорн. У каждого свой номер — они были на двух и четырех. Мы жили вдвоем, там также бесплатно кормили», — рассказала ТСН.ua Мария.
Позже для работающих украинских беженцев ввели оплату за жилье. По словам девушки, для двоих это получалось около 700 евро (34,2 тысяч гривен).
«Оплата была введена для всех в Нидерландах. Для тех, кто работает и имеет возможность оплачивать коммуналку. Неработающие получают сверху еще выплату. Если тебя кормят на локации, получаешь выплату в 60 евро. Если не кормят на локации, получаешь выплату 300 евро в месяц», — объяснила беженка.
Затем локацию закрыли, и украинцев переселили в кемпинг, расположенный в городе Де-Билт близ Стенвейка. Мария говорит, что локация была похожа на модульное общежитие. В каждом доме было четыре комнаты, каждая имела свой вход.
«Расселяли по два человека. Душ, туалет свой. Отдельные домики с кухней. Одна кухня на четыре дома. Также был отдельный домик с стиралками и сушилками — что в гостинице в Гитхорне, что здесь на кемпинге», — рассказывает девушка.
В отеле и кемпинге ей все нравилось, добавляет Мария. Однако из кемпинга пришлось уехать по собственному желанию, объясняет беженка.
«Отель закрылся, поэтому переехали на кемпинг. Из кемпинга мы переехали по своему желанию, потому что были ужасные соседи. И стены ужасные. Их было слышно постоянно. И они орали, устраивали тусовки и пили. На кемпинге мы прожили полгода», — делится Мария.
Недавно она вернулась обратно в поселок Гитхорн. Здесь жилье для украинцев тоже бесплатное. Платить нужно только за коммуналку, если работаешь.
«Это не отель, это большой двухэтажный дом. Он сдавался раньше, местные приезжали в отпуск или на выходные, или какие-то мероприятия здесь устраивали. Здесь внизу, на первом этаже одна большая общая кухня. А так просто много комнат в доме. Большие комнаты на двоих, на четырех, на одного человека», — говорит Мария и добавляет, что сейчас условия комфортны и полностью устраивают ее.
