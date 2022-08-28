Украинская гражданская авиация нашла возможность выживать и подниматься в небо

Дмитрий Кривенко – тот самый человек, которого пассажиры никогда не видят, но каждый раз слышит перед взлетом. Но сейчас попасть к месту работы — Борисполь — крупнейший аэропорт Украины — граничит с фантастикой. Небо для пассажирских и грузовых перевозок закрыто с первых минут полномасштабного вторжения России, но это не значит, что украинская гражданская авиация исчезла с радаров.

«Не приближаться к границам с Украиной»: на фоне таких сообщений чувствительна к новостям авиаотрасль, значительно сократила пассажиропоток. В прошлом году через два десятка украинских гражданских аэропортов прошли 16 миллионов пассажиров. Иностранные перевозчики меняли расписание рейсов, сокращали стоянки в аэропортах. Украина теряла деньги и самолеты, говорит директор компании "МАУ" Евгений Дыхне. «Поскольку в авиации не исключают никаких рисков возможных и перед февраль месяцем многие лизингодатели, самолеты которых мы активно эксплуатируем, потребовали возвращения флота», — рассказывает он.

После 24 февраля из-за вынужденного простого аэропорта получили убытки около трех миллиардов гривен. И это без учета физического повреждения от попадания российских ракет — 11 аэропортов получили повреждения. Авиапарки трех крупных перевозчиков прикованы к земле. Национальные перевозчики вынуждены сокращать персонал, говорит авиационный эксперт Богдан Долинце. "Операционные предприятия не работают, они несут убытки и если в первые месяцы предприятия могли позволить себе перевезти большую часть персонала в режим вынужденного простоя, то мы видим, что уже начиная с апреля в предприятиях начались увольнения", — говорит эксперт.

Но, несмотря на это, украинская авиаотрасль пытается выжить. Две крупнейшие украинские авиакомпании нашли работу для своих самолетов и экипажей за границей и перевозят пассажиров. Командир воздушного судна Дмитрий Кривенко только что вернулся из рейса. «На этот раз мне повезло. Я был на обширной географии от Канарских островов до Казахстана. Это было две программы, мы возили некоторые футбольные клубы европейские, а также украинский клуб. И вторая программа – это обычный чартерный рейс под какое-то турагентство», – говорит командир воздушного судна Дмитрий Кривенко.

Его командировки начинаются как по тревоге. И сколько будут продолжаться – неизвестно. «В моем случае это выглядит так – мне звонят, говорят: «Вы готовы уехать?». Я говорю, что подтверждаю, что оформляются соответствующие бумаги. Компания заказывает билеты на автобус или поезд к месту, откуда планируется мой первый рейс, потому что второй может быть уже из другого города, из третьего, из четвертого», — рассказывает пилот.

Европейский рынок сложен и высококонкурентен. Авиакомпаниям приходится буквально пробивать себе летную полосу. В общей сложности, за границей работает тринадцать самолетов под брендами украинских перевозчиков с экипажами по заказу иностранцев. За это наши компании получают фиксированную плату. Это позволяет сохранить штат, квалификацию и удержать отрасль. "Там высококонкурентный рынок, там после пандемии он только начал оживать и совершенно заполнен предложением в достаточной степени. Это для нас совершенно новый рынок – перевозка за границей. И я считаю, что если мы смогли 4 самолета нагрузить работой, это большой успех компании", – убеждает директор компании «МАУ» Евгений Дыхне.

Впрочем, авиаотрасль – это не только пассажирские самолеты. Украина имеет достаточно мощностей для грузоперевозок и до войны они пользовались большим спросом в мире. Богдан Долинце утверждает, что так продолжается и сейчас. «Если говорить сугубо о грузовых перевозках, то речь идет о около двух десятках авиаперевозчиков. Учитывая, что две трети этих компаний работали за границей, скорее всего, они продолжают выполнять соответствующие коммерческие авиаперевозки», — предполагает эксперт.

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По данным Госавиаслужбы, Украинская авиация сейчас – это 48 пассажирских и грузовых компаний. Это более шести тысяч выданных летных лицензий. Это более двух тысяч человек техперсонала в семидесяти восьми компаниях, из них 15 за рубежом. Впрочем, в государстве службы не сбрасывают главной проблемы. Когда небо над Украиной снова станет открытым – не все смогут в нем летать. «Проблема в том, что большое количество этих специалистов не могут продлить свои сертификаты и даже после окончания войны будет определенный период, когда фактически авиационный рынок будет восстанавливаться у нас будет нехватка специалистов», – убеждает Долинце.

Командир воздушного судна Дмитрий Кривенко управляет "Боингом-737". Он объясняет, что лётные сертификаты и квалификация обязательна для пилота вещь. Ее можно восстановить, однако кадровый голод в украинской гражданской авиации может наступить. Директор компании «МАУ» Евгений Дыхне пока думает, как удержать компанию. «Компания патриотическая, люди очень нацелены на то, чтобы сохранить компанию, не только как свое рабочее место, потому что у них такая высокая квалификация, они очень востребованы на европейском рынке, но они хотят сохранить компанию», — говорит директор.

Дмитрий мечтает о тех временах, когда снова сможет поднять борт в свободное украинское небо из родного Борисполя. «Война когда-нибудь обязательно закончится и обязательно нашей победой. Я считаю, для меня будет в честь поднять самолет вверх», – говорит капитан борта.

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