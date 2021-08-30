Украинская кинолента Валентина Васяновича "Отблиск" попала в основную программу 78-го Венецианского кинофестиваля

Также в рамках программы "Горизонты" будут представлены еще две украинские ленты — "Носорог" Олега Сенцова и "Цензор" Петера Керекеша.

Впервые за 30 лет независимости украинская кинолента попала в основную конкурсную программу 78-го Венецианского кинофестиваля, который уже в эту среду стартует в Италии.

Об этом 30 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Новости мира: на кинофестивале в Венеции впервые за 30 лет будут представлены украинские фильмы

За главную награду фестиваля — "Золотого льва" — будет соревноваться фильм режиссера Валентина Васяновича "Отблиск". О враче-добровольце, который после возвращения из плена пытается приспособиться к привычной жизни. Также в рамках программы "Горизонты" будут представлены еще две украинские ленты — "Носорог" Олега Сенцова и "Цензор" Петера Керекеша. Украинские зрители смогут увидеть эти картины в следующем году.

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