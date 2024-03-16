Украинская модель заявила о побоях своего экс-парня и многочисленных угрозах: подробности скандала (фото, видео)

Алина Агеева откровенно рассказала о насилии со стороны своего парня Богдана Леги.

Украинская модель Алина Агеева заявила, что ее парень Богдан Лега, с которым она несколько лет была в отношениях, постоянно ее избивал.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"У меня нет больше моральных и физических сил в этом вариться. В одном посте не собрать всего, что сделал этот "человек". Я очень долго молчала. Но протрезвев и с настоянием родных я это публикую… Богдага Легу должны знать все", – написала она.

Украинская модель Алина Агеева рассказала правду об абьюзивных отношениях со своим экс-парнем/Фото: Instagram

Девушка также опубликовала фото с синяками, гематомами и царапинами.

"У меня уже нет сил… Пусть здесь будет наглядная картина того, что такое Богдан Лега и отношения с ним", — говорится в сообщении фото.

Бывший парень Алины Агеевой Богдан Лега/Фото: Instagram

Избиение украинской модели Алины Агеевой/Фото: Instagram

Избиение украинской модели Алины Агеевой/Фото: Instagram

Избиение украинской модели Алины Агеевой/Фото: Instagram

Избиение украинской модели Алины Агеевой/Фото: Instagram

Подробности скандала

Богдан и Алина разошлись в начале января 2024 года. По словам девушки, последней каплей стало то, что парень разбил ее телефон и в очередной раз избил. Причиной стало то, что девушке написал друг, а Богдану это не понравилось.

Разбитый телефон Алины Агеевой/Фото: Instagram

В тот день от парня Алину забрала ее мама.

Скриншот из Instagram-страницы Алины Агеевой

После того, как Алина Агеева решилась рассказать об абьюзивных отношениях в соцсети. Богдан начал угрожать ее матери – он записал ряд сообщений с матами.

Угрозы маме Алины/Фото: Instagram

Так, девушка опубликовала записи, где Богдан предупреждает женщину, что выложит контент интимного характера и обвинит Алину в порнобизнесе.

Богдан Лега также угрожал маме Алины, что она больше нигде не сможет работать, ведь у него влиятельные связи.

После обнародования скандала многие девушки начали писать Алине о том, что Богдан, будучи в отношениях с ней, писал им с предложениями интимного характера и просил присылать откровенные фото.

Скриншот из Instagram-страницы Алины Агеевой

Алина Агеева также рассказала о том, что квартира, которую они арендовали, пострадала от удара РФ.

Богдан написал об этом в Сети. Волонтеры собрали ему 11 тысяч гривен помощи. Однако, куда пошли эти деньги, до сих пор точно неизвестно.

Скриншот из Instagram-страницы Алины Агеевой

По словам девушки, Богдан также должен ее маме более 4 тысяч долларов, ведь она помогла ему купить дорогой автомобиль.

Многие девушки, которые начали писать Алине после огласки скандальной истории, заявили, что Богдан писал им о "смерти" своих родителей. Однако Алина Агеева говорит, что они живы и даже показала фото.

Скриншот из Instagram-страницы Алины Агеевой

Мама Богдана Леги/Фото: Instagram

Отец Богдана Леги/Фото: Instagram

Напомним, шведская журналистка попала в скандал из-за шутки о беженках из Украины – посольство требует извинений.

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