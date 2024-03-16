Украинская модель заявила о побоях своего экс-парня и многочисленных угрозах: подробности скандала (фото, видео)

Алина Агеева откровенно рассказала о насилии со стороны своего парня Богдана Леги.
Украинская модель Алина Агеева заявила, что ее парень Богдан Лега, с которым она несколько лет была в отношениях, постоянно ее избивал.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
"У меня нет больше моральных и физических сил в этом вариться. В одном посте не собрать всего, что сделал этот "человек". Я очень долго молчала. Но протрезвев и с настоянием родных я это публикую… Богдага Легу должны знать все", – написала она.
Девушка также опубликовала фото с синяками, гематомами и царапинами.
"У меня уже нет сил… Пусть здесь будет наглядная картина того, что такое Богдан Лега и отношения с ним", — говорится в сообщении фото.
Подробности скандала
Богдан и Алина разошлись в начале января 2024 года. По словам девушки, последней каплей стало то, что парень разбил ее телефон и в очередной раз избил. Причиной стало то, что девушке написал друг, а Богдану это не понравилось.
В тот день от парня Алину забрала ее мама.
После того, как Алина Агеева решилась рассказать об абьюзивных отношениях в соцсети. Богдан начал угрожать ее матери – он записал ряд сообщений с матами.
Так, девушка опубликовала записи, где Богдан предупреждает женщину, что выложит контент интимного характера и обвинит Алину в порнобизнесе.
Богдан Лега также угрожал маме Алины, что она больше нигде не сможет работать, ведь у него влиятельные связи.
После обнародования скандала многие девушки начали писать Алине о том, что Богдан, будучи в отношениях с ней, писал им с предложениями интимного характера и просил присылать откровенные фото.
Алина Агеева также рассказала о том, что квартира, которую они арендовали, пострадала от удара РФ.
Богдан написал об этом в Сети. Волонтеры собрали ему 11 тысяч гривен помощи. Однако, куда пошли эти деньги, до сих пор точно неизвестно.
По словам девушки, Богдан также должен ее маме более 4 тысяч долларов, ведь она помогла ему купить дорогой автомобиль.
Многие девушки, которые начали писать Алине после огласки скандальной истории, заявили, что Богдан писал им о "смерти" своих родителей. Однако Алина Агеева говорит, что они живы и даже показала фото.
Напомним, шведская журналистка попала в скандал из-за шутки о беженках из Украины – посольство требует извинений.
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