Украинская операция на Курщине – красных линий Путина больше нет – Роман Бессмертный

По словам Лукашенко, на границе с Украиной Беларусь дислоцирует 20 бригад и батальонных тактических групп, чтобы вроде бы не допустить прорыва с нашей стороны.

В четверг, 22 августа, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в очередной раз заявил, что украинские пограничники не фиксируют увеличение техники или личного состава на территории соседней Беларуси. Однако, по его словам, Минск продолжает нагнетать ситуацию.

"Ситуация по линии границы, по тому, что мы можем визуально наблюдать, – вообще без изменений. Ни перемещения техники, ни личного состава из подразделений армии Беларуси не происходит. Надо понимать, что на Беларусь, скорее всего, Россия продолжает давить, чтобы она пыталась дестабилизировать ситуацию по границе, или, возможно, более полно присоединилась к этой войне.

ТСН.ua уже писал, что с самого начала украинской операции на Курщине Кремль отчаянно пытается переложить ответственность за этот провал частично на военных (в том числе на разведку) и местные власти. Российские Z-военкоры даже подняли отдельную волну возмущения, обвиняя Лукашенко, мол, будто именно отвод белорусских войск от украинской границы в июле сделал прорыв ВСУ на Курщине.

На прошлой неделе Кремль даже решил отправить в Лукашенко на интервью депутата Госдумы, мужа пропагандистки Скабеевой Евгения Попова. Правда, получилось не очень, да и белорусский диктатор еще раз подтвердил, что "красные линии" Путина – это был только блеф.

"Вот эта подобная эскалация со стороны Украины — попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила, или мы там, тактическое ядерное оружие. Это было бы Счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники остались бы.

Понятно, что после Курской операции тема ядерного шантажа больше не работает. Но дальше из Кремля выпускать эти вещи было бы абсолютной бессмыслицей, потому что это подчеркнуло бы беспомощность Путина и всей этой системы. Потому это поручили сделать Лукашенко. Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал украинский дипломат, политик и преподаватель Роман Бессмертный.

"Это интервью — сочетание личных проблем Лукашенко с тем, что он должен говорить как ходячее ИПСО Кремля. Потому что финальная часть (этого интервью — Ред.) связана с тем, что "рано или поздно уйду" (Лукашенко пойдет) — Ред.) Обратите внимание, он приблизительно уже 7-8 месяцев повторяет эти слова. Вашингтону, Лондону, Брюсселю о том, что садитесь за стол переговоров с ним (Путиным – Ред.). Поэтому с одним месседжем он справился: "фюрер" готов сесть за стол переговоров, но не с Украиной", — объясняет Роман Бессмертный.

По его словам, в реакции Кремля на Курщину и в том, как там пытаются переложить ответственность, нет ничего удивительного. Роман Бессмертный обращает внимание: ситуация на Курщине рушится, а Путин назначает главу ФСБ Бортникова ею командовать. Еще удивительнее решение уполномочить Алексея Дюмина — бывшего охранника Путина — ответственным за ситуацию на Курщине.

"Здесь также обращает на себя внимание присутствие (на Курщине чеченских – Ред.) подразделений АХМАТ. Это своего рода стражи при российской армии, которая постепенно разлагается. И это закономерно. Если брать все войны, которые вела российская империя, СССР, ну хоть Афганистан, хоть Вьетнам, хоть Анголу, со временем происходило полное разложение сил, армия просто атрофировалась, или участвовавшие в этих боях части", — напоминает Роман Бессмертный.

По его словам, если брать весь офицерский состав РФ, то он фактически был ликвидирован украинскими вооруженными силами. Уровень подготовки российского солдата на сегодняшний день — это просто мясо на линии фронта. То, что среди всего этого есть отдельные части, это же отдельные части. Следовательно, качество подготовки и обеспечения, особенно в части индивидуальной защиты российских военных, очень низкое.

"Я уже не говорю о новой технике, которая разрабатывается в России. Мы говорим, что они быстро адаптируются, начинают выпускать современные вещи. Да, кое-что выпускается. Но его надо довести до сознания. Мы уже видели, как взрываются артиллерийские стволы, в которые вдвигают не тот боеприпас, зенитные установки, ракетные системы. Это касается в том числе и выпуска так называемых сверхсовременных, сверхточных ракетных комплексов. Я уже не говорю об "уникальных" Т-90, которые останавливаются на поле боя и становятся объектом для украинских ВС", — добавляет Роман Бессмертный.

Подытоживая, по его словам, все это свидетельствует о том, что тезис о непрерывности российского мобилизационного ресурса абсолютно неверен. Вместе с тем, не следует говорить, что в России уже ничего нет. Это сильная военно-промышленная база, которая, к сожалению, работает, но ограничена.

Напомним, Роман Бессмертный также сообщал, что Россия исчерпывает свой мобилизационный потенциал. К тому же после Курской операции тема российского ядерного шантажа больше не работает.

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