Украинская собака, вернувшаяся из Франции в Чернигов, самостоятельно путешествовала автобусами: детали щемящей истории

В Чернигове нашлась собака, которая самостоятельно путешествовала общественным транспортом / © ТСН

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Незаурядная история произошла в Чернигове с собакой породы фокстерьер по кличке Арчи, которая самостоятельно путешествовала по городу почти год в том числе и городским транспортом, делала самостоятельно пересадки в то время, когда владельцы не находили себе места из-за постоянных поисков и волнений.

Подробности в комментарии для ТСН.ua рассказала владелица собаки Виктория Разумейко-Поддубная.

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«Мы живем в частном доме. Арчи живет с нами с 2024 года. Это собака моей лучшей подруги и кумы, которая сейчас живет во Франции. Арчи там, во Франции, не прижился, начал болеть, потерял аппетит. Один из французских врачей предположил, что, возможно, собаке не подошел климат, как это не смешно звучит. Другими словами, с апреля 2024 года Арчи живет с нами в Чернигове. Он был очень рад возвращению, поскольку он бывал у нас дома. Появился аппетит. После осмотра в клинике нам сказали, что с ним все хорошо», — рассказывает Виктория.

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Далее, по ее словам, события разворачивались следующим образом: в 2025 году она на некоторое время уехала за границу, Арчи остался дома под наблюдением родственников, которые ухаживали за ним и кормили.

Арчи, который может сам путешествовать в автобусах и троллейбусах. Фото предоставлено В. Разумейко-Поддубной

«Однажды он воспользовался моментом, когда никого не было и исчез, сделал подкоп. Мы начали активно искать его с помощью объявлений, родственники обошли весь район. В канун Нового года об Арчи появлялось сообщение, что он находится там-то и там, но тогда его не нашли. Позже снова появлялись сообщения, что на территории одного из микрорайонов бегает Арчи и ищет. Появилась информация, что он сел в ехавший в нашу сторону автобус, но затем пересел на троллейбус. То есть сделал пересадку. Он находился на соседней улице, но, видимо, потому, что прошло много времени, он заблудился», — рассказала нам Виктория.

Нашла Арчи жительница Чернигова по имени Лидия, проживающая не очень далеко от Виктории.

«Но у Лидии нет соцсетей, телефон — кнопочный. Она нашла Арчи 13 августа этого года — собака сидела у нее под подъездом. Был уставшим, с поцарапанной лапой. Сидел и страдал. Лидия обратила на него внимание, поскольку было поздно, звучала воздушная тревога. Она его забрала к себе, накормила, помыла, полечила лапу. Утром женщина стала интересоваться у соседей, не знает ли кто-нибудь владельцев этой собаки. А 14 августа Лидия пошла к своей приятельнице, а та женщина и сообщила, что эту собачку ищут и у нее есть владельцы. Эта ее подруга позвонила мне, скинула фото. Я примчалась по адресу, Арчи меня узнал моментально — залез на руки и начал меня облизывать. Очень тяжело было без него, он снился мне, мы хотели даже обращаться в полицию», — рассказывает Виктория.

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По ее мнению, Арчи, вероятно, у кого-то жил все это время, но люди, возможно, не выдержали его активности.

«Кроме Арчи у нас есть две большие собаки. Они в возрасте. Утром они играют с ним, а ближе к обеду они от Арчи прячутся, потому что устали. Сейчас у Арчи нет попыток убегать», — резюмирует Виктория.

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