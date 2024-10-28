Украинская ученая создала вышивку бактериями: она рассказала, как это возможно

Ученая из Волыни победила на всеукраинском конкурсе микробиологов. Работа Русланы Таранюк, руководящей отделением микробиологии в медучреждении Луцка, поразила жюри своей оригинальностью. Женщина благодаря разным микроорганизмам создала цветную вышивку.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

Вместо полотна - хромогенная среда. За нити - бактерии. Каждая - отвечает за определенный цвет.

"Насыщенный желтый - это золотой стафилококк, зеленый - это энтерококк", - говорит ученая.

А черный, дополняет Руслана, это - возбудитель сальмонеллы. Эти вышивки на самом деле результат долгих лет исследований. Ведь прежде всего Руслана и ее коллеги определяют возбудителя болезней беременных и младенцев. Если правильно подберут среду - смогут идентифицировать группу бактерии и тогда врач подберет для ребенка наиболее действенный антибиотик.

"Обследуем беременных женщин на носительство стрептококка группы Б, потому что он очень опасен для новорожденных", - говорит и.о. заведующего отделением клинической микробиологии Волынского областного территориального медицинского объединения защиты материнства и детства Руслана Таранюк.

Руслана Таранюк

Так что то, что в вышивке выглядит бледно-розовым, в реальной жизни грозит младенцам менингитами и пневмониями. Микробиологи годами оттачивают свое мастерство. Результаты показывают на ежегодном всеукраинском конкурсе. К победе на нем женщина готовилась давно, рассказывают захватчики коллеги. Они на деле знают, насколько это ювелирная работа.

"Руслана Ярославна оставалась даже и в свое свободное время. Это такие взвешенные решения должны быть, точность движений", — говорит бактериолог Ирина Куровец.

Вышивка Русланы Таранюк

Идея создать вышивку бактериями возникла давно, рассказывает женщина.

"У нас вышивает несколько поколений, вышивала прабабушка, вышили бабушки, две мои дочери", — говорит Руслана Таранюк.

Работать с бактериями непросто, признается учёная. Ведь это живые организмы. И часто очень непослушны.

"Я рисовала золотистым стафилококком. Он должен быть желтым, а он захотел здесь быть белым", — говорит Руслана Таранюк.



Поэтому сначала рисует эскиз, а потом уже берется за микроорганизмы. Они должны ложиться четко по линиям. И это очень хлопотная работа.

Вышивка бактериями

"Наша рука не должна дрогнуть. Чтобы четко прицельно мы взяли одну колонию", — говорит ученая.

Цвета появляются не сразу – сначала это просто прозрачные полоски. И если некоторым бактериям для созревания достаточно часа, другим нужно несколько суток.



"Есть микроорганизмы привередливые, которым нужны для роста какие-то специальные условия и, конечно, более длительное время", — говорит Руслана Таранюк.

Вышивка

Руслана и ее коллеги не останавливаются и продолжают совершенствовать навыки, поэтому на следующих конкурсах обещают поразить жюри новыми работами.

Вышивка... бактериями! Ученая с Волыни удивила на конкурсе!

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