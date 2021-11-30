"Украинская угроза": как в Кремле обвиняют Запад в подстрекательстве к войне

"Украинская угроза": как в Кремле обвиняют Запад в подстрекательстве к войне

Путин и его окружение угрожают ответными мерами на “агрессивные” действия Украины, к которым ее, якобы, подталкивает НАТО.

Во вторник, 30 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили в один голос о создании Украиной угроз для безопасности России.

В то же время в Кремле вновь создают известный еще со времен СССР образ "поджигателей войны" из стран "агрессивного блока НАТО", предостерегая, что расширение Североатлантического Альянса на территорию Украины станет для России "красной линией". Несколько ранее представитель российского президента Дмитрий Песков прямо заявил, что "агрессивные помыслы" украинского правительства инспирированы странами Запада, которые подталкивают Киев к силовому решению проблемы оккупированного Донбасса.

ТСН.ua собрал главные тезисы, которыми манипулирует Кремль, оправдывая присутствие большого количества российских войск на границе с Украиной.

Какие "угрозы" увидел Путин

На состоявшемся во вторник 30 ноября инвестиционном форуме "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин прямо заявил, что видит угрозу для России как в действиях украинских войск у линии разграничения с оккупированной частью Донбасса, так и в военных учениях НАТО у границ России.

По его словам, "определенные беспокойства" в Кремле вызывают крупномасштабные незапланированные учения Альянса. "Как это было недавно в Черном море, когда в 20 км от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, на борту которых находится высокоточное оружие и может быть ядерное оружие. Это ведь все угрожает нам”, — сказал Путин.

По словам президента РФ, инфраструктура НАТО приблизилась к границам России, несмотря на все предупреждения и просьбы. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии. В ответ на это, мол, РФ "вынуждена приступить к разработке гиперзвукового оружия".

Также читайте Чи готова Україна до нової війни та хто допоможе стримати російську агресію

Путин также заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины может быть "красной линией" для России. Он отметил, что "Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую угрозу, если и дальше будет расширяться эта инфраструктура [НАТО]".

Лавров о "провокациях" Запада

Вслед за хозяином Кремля в этот же день во время пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада не первый год провоцируют Украину и другие страны на "антироссийские действия".

"Я могу подтвердить то, что уже известно достаточно хорошо: Запад давно, не первый год, провоцирует Украину и не только Украину на антироссийские действия", — сказал главный российский дипломат.

По его словам, втягивание стран постсоветского пространства в НАТО служит этому "ярчайшим примером", поскольку Западу прекрасно известно отношение Москвы к "этим стараниям".

Лавров обвинил Украину в использовании запрещенного минскими договоренностями оружияна Донбассе. При этом он предположил, что "киевский режим" сорвется в "военную авантюру".

"Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. В самой Украине возле линии столкновения на Донбассе аккумулируются все большие силы и средства при поддержке растущего числа западных инструкторов. Мы просто не имеем права исключать, что киевский режим сорвется на военную авантюру", – сказал Лавров.

Угрозы "ответными шагами"

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает "информационную кампанию" по агрессивным намерениям России, чьи войска сейчас скопились на границах с Украиной, как прикрытие "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

"Эта истерика, которая сейчас нагнетается в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой", — заявил он.

Спикер Путина также предупредил, что попытки силового решения Киевом проблемы на юго-востоке Украины будут иметь серьезные последствия, назвав их "полным безумием".

Кстати, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 30 ноября также подчеркнул, что Россия примет необходимые меры для защиты, если страны Запада будут продолжать провоцировать Украину на "антироссийские действия".

"Нам конфликты не нужны, но если Запад не сможет сдержать Украину, а наоборот, ее будет подзадоривать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по надежному обеспечению своей безопасности", — пригрозил он.

Напомним, во вторник, 30 ноября, главы МИД стран НАТО на саммите в Риге (Латвия) обсудят ситуацию с российскими войсками на украинской границе и миграционный кризис на границе с Беларусью. На этой встрече присутствует министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте также: