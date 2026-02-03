Украинские агентства в файлах Эпштейна: владелец Linea 12 эксклюзивно объяснила, кому и зачем писала письма

Маша Манюк. Фото: Facebook

Министерство юстиции США опубликовали документы по делу Джеффри Эпштейна. Среди обнародованных более 3 миллионов страниц материалов присутствует электронная переписка с украинским модельным агентством Linea 12 Models.

Основатель агентства Маша Манюк в эфире «Сніданок 1+1» объяснила содержание писем. По ее словам, это известие ее шокировало. А Жана Люка она действительно знала.

«Я его очень долго знала, лет 20. И он профессиональный человек, коммуникативный, очень положительный. Такие люди трудятся в этом бизнесе. Я с ним переписывалась, это мой партнер. Он такой же менеджер, как и я из агентства», — отметила она.

Манюк заверила, что это была исключительно профессиональная переписка, и отрицала любое вовлечение ее моделей в преступную деятельность.

«Эскорт он исподтишка где-то, какие-то там телефоны, какие-то мессенджеры. Модельный бизнес, он весь совершается через емейлы. Потому что много людей, очень высока конкуренция», — сказала она.

О том, что ее коллега-француз оказался за решеткой и имеет отношение к делу Эпштейна, Маша говорит, не знала. Вспоминает, что сама несколько лет назад пыталась найти его контакты.

«Я удивилась, что их уже нигде не было. Мы отправляем моделей в модельные агентства. И они работают на базе рабочих документов в модельном агентстве. Кто может знать, что этот человек, у него есть второе дно, что он там еще с кем-то сотрудничает, как Эпштейн? Я что знаю? Я когда-то знала, кто такой Эпштейн?» — добавила она.

Она также прокомментировала появившееся в Сети письмо:

«Это письмо, которое они изложили, это стандартное совсем письмо, с помощью которого мы общаемся с агентствами, когда мы хотим представить модель на американском рынке. Эта система работает таким образом, что мы можем представлять в Америку людей для нью-йоркской модели „Недели моды“ только на базе официальных рабочих документов».

Отметим, что на момент переписки Мария Манюк была женой Юрия Громницкого. Громницкий был спикером вице-премьер-министра времен Януковича Бориса Колесникова.

Что предшествовало

В документах дела Эпштейна фигурирует переписка, датированная октябрем 2010 года, между основательницей агентства, бывшей моделью и телеведущей Маша Манюк и французским модельным агентом Жаном-Люком Брюнелем, близким соратником Эпштейна. В письмах обсуждается украинская модель, с которой Брюнель познакомился в Париже, и возможность поездки в США по модельному контракту. Также в переписке упоминается имя Юлии Киселевой и рекомендации двух киевских агентств Linea 12 Models и L-Models.

В «файлах Эпштейна» обнаружили переписку с модельным агентством в Украине

В одном из писем Брюнель спрашивает Манюк, соглашается ли она на приезд модели в США по приглашению. В ответе Манюк сообщает, что модель вернулась в Украину и уточняет детали потенциального графика работы, сроков приглашения и контактов для оформления контракта.

Жан-Люк Брюнель был арестован во Франции в 2020 году по подозрению в изнасилованиях, сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних и вербовке для Эпштейна.

Дело Епштейна

Впервые обвинения против миллиардера, участника и организатора светских вечеринок и приятеля знаменитостей (от Билла Клинтона до Дональда Трампа) прозвучали в 2005 году: родители 14-летней девушки заявили полиции Флориды, что Эпштейн совершал развратные действия с их дочерью в своем доме.

Финансиста обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги в его особняках на Мангеттене и во Флориде в период с 2002 по 2005 годы.

В 2010 году он вышел на свободу условно-досрочно. После этого полиция Нью-Йорка зарегистрировала его как правонарушителя, совершившего сексуальные преступления, «третьего уровня» — то есть с высоким риском рецидива.

В 2019 году следствие по делу Эпштейна было возобновлено, и 6 июля его арестовали. Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюремной камере.

У 66-летнего финансиста было много известных друзей и знакомых. Среди них президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон и британский принц Эндрю. Некоторые из его известных знакомых были вовлечены в выдвижение обвинений против финансиста, что только подпитывало теории заговора и дезинформации.

Накануне рассекречены новые файлы — там указывается, что миллиардер Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание, находясь в контакте с российскими девушками. Также в файлах более 1000 раз упоминается фамилия Путина.