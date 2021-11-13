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Украинские альпинисты покорили гору в Гималаях, которая до сих пор не поддавалась ни одной мировой экспедиции

Украинские альпинисты покорили гору в Гималаях, которая до сих пор не поддавалась ни одной мировой экспедиции

ТСН.ua

До сих пор она не поддавалась ни одному мировому альпинисту.

Потерять 40 килограммов веса на трех за одну экспедицию: трое украинских альпинистов, покоривших Аннапурну, вернулись домой. Эта гора — высотой более семи с половиной тысяч метров славится своими крутыми, практически вертикальными подъемами. До сих пор они не подвергались мировой экспедиции. А наши спортсмены – смогли. Как одолели эту вершину и которую планируют следующую, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 12 ноября.

Их сложно не узнать среди аэропорта — огромный спортивный багаж, испеченные солнцем и ослепительным снегом лица и обмороженные руки.

Никита, Вячеслав и Михаил покорили Аннапурну, высотой 7555 метров в Гималаях – и практически три километра вертикального подъема по скалистой стене. До сих пор она не подвергалась ни одному мировому альпинисту.

© Википедия
Википедия

Среди невероятных пейзажей Гималаи, где мороз до 30 больше, вокруг лавины, мощный ветер и снег — но эти ночлеги, ребята, уверяют, уже не забудут никогда.

На деле – четыре дня ели по батончику в день. Пище было мало, потому что из-за плохих условий экспедиция в горах вынужденно удлинилась. Каждый из них похудел более чем на 10 килограммов. Вниз их спускал уже вертолет. Теперь их встречают в Борисполе.

Большое происшествие закончилось. Михаил с семьей – летят отогреваться в Турцию. Вячеслав и Никита – над планами пока рассуждают. А преодоление вершины прямо в аэропорту все дружно празднуют – варениками.

Напомним, что ранее альпинистка из Гонконга установила мировой рекорд по скорости восхождения на Эверест.

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