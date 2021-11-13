Украинские альпинисты покорили гору в Гималаях, которая до сих пор не поддавалась ни одной мировой экспедиции

Украинские альпинисты покорили гору в Гималаях, которая до сих пор не поддавалась ни одной мировой экспедиции

До сих пор она не поддавалась ни одному мировому альпинисту.

Потерять 40 килограммов веса на трех за одну экспедицию: трое украинских альпинистов, покоривших Аннапурну, вернулись домой. Эта гора — высотой более семи с половиной тысяч метров славится своими крутыми, практически вертикальными подъемами. До сих пор они не подвергались мировой экспедиции. А наши спортсмены – смогли. Как одолели эту вершину и которую планируют следующую, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 12 ноября.

Их сложно не узнать среди аэропорта — огромный спортивный багаж, испеченные солнцем и ослепительным снегом лица и обмороженные руки.

Никита, Вячеслав и Михаил покорили Аннапурну, высотой 7555 метров в Гималаях – и практически три километра вертикального подъема по скалистой стене. До сих пор она не подвергалась ни одному мировому альпинисту.

Википедия

Среди невероятных пейзажей Гималаи, где мороз до 30 больше, вокруг лавины, мощный ветер и снег — но эти ночлеги, ребята, уверяют, уже не забудут никогда.

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На деле – четыре дня ели по батончику в день. Пище было мало, потому что из-за плохих условий экспедиция в горах вынужденно удлинилась. Каждый из них похудел более чем на 10 килограммов. Вниз их спускал уже вертолет. Теперь их встречают в Борисполе.

Большое происшествие закончилось. Михаил с семьей – летят отогреваться в Турцию. Вячеслав и Никита – над планами пока рассуждают. А преодоление вершины прямо в аэропорту все дружно празднуют – варениками.

Напомним, что ранее альпинистка из Гонконга установила мировой рекорд по скорости восхождения на Эверест.

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