Украинские "ангелы" в Афганистане: как наши спецназовцы спасают от талибов местных, которым некуда бежать

Спасать украинских граждан отправилось уникальное подразделение Главного управления разведки. Но на деле привозят и афганцев, потому что считают это своим святым долгом — спасать людей от опасности.

Игрушечная афганская армия, вооруженная американцами на фантастическую сумму в 86 миллиардов долларов, развеялась, как дым. Худшие сценарии были власть в Кабуле продержится полгода. А оказалось, что Афганистан сдали талибам за месяц.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Сейчас "Талибан" — единственная в мире террористическая организация, которая имеет авиацию. И в то же время готова убивать чужеверцев и женщин за открытое лицо на улице. Понятно, какой ужас испытали те, кто родился и 20 лет жил в обычной стране. Возвращение "Талибана" — это унизительная пощечина всему миру, утверждает корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко, который лично был в Афганистане, когда туда заходили американцы.

И тем грандиознее выглядит спецоперация наших разведчиков там. Которых беженцы называют "ангелами". За последнее время мы наблюдали жуткие иллюстрации того, что делается в Афганистане. Люди цепляются за шасси американского самолета, который отрывается от взлетной полосы. Снимают себя на телефоны. Радуются, что им удалось вырваться из ада. Эти телефоны уже через несколько минут найдут на бетонке. Вместе с изуродованными телами беженцев, которые сорвались с высоты.

Кабульский аэропорт атакует многотысячная толпа беженцев. Люди сутками стоят по колено в воде, держа над головой свои документы. Для большинства "Талибан" — синоним слова "смерть". И среди этого хаоса Украине нужно найти своих.

16 августа Украина начала эвакуацию своих граждан. Она длилась почти две недели. Воздушное пространство над Афганистаном вообще не контролируется. Аэропорт Кабула является одним из самых сложных в мире. Здесь можно стать мишенью для пулемета или зенитной ракеты.

Спасать украинских граждан отправилось уникальное подразделение Главного управления разведки. В отряде только офицеры, которые безупречно владеют оружием, знают иностранные языки. Таких людей называют универсальными солдатами.

"Мы выходили туда, куда американские военные не выходили, канадские военные не выходили. Ни одна страна-член НАТО туда, куда мы выходили, не выходили. Они считали, что это очень опасно, мы считали, что это наша святая обязанность привезти людей домой... Мы выходили практически в боевом режиме. Забирали украинцев, членов их семей, а также людей, которым действительно угрожала опасность", — рассказывает сотрудник ГУР Минобороны Олег.

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Союзники крутили пальцами у виска, когда украинцы решили работать за пределами аэропорта. Но это был единственный способ извлечь людей к нашему самолету. ГУРовцы были единственными иностранными военными, которые выезжали в Кабул. Несколько дней подряд, по три-четыре раза в день. Один из выходов был за полтора часа до теракта в аэропорту.

Но спасали не только украинцев. Афганец Джавед Хакмаль был военным переводчиком канадцев в их рейдах.

"Мы перехватывали их радиообмен, и они по рации говорили, что переводчика полностью надо убить, потому что без него военные не могут проводить свои операции. Они говорили, что переводчик это глаза иностранцев", — рассказывает он.

Его родственникам могли отомстить, если бы Джавед сбежал сам. Пришлось вывозить всю семью. 19 человек, среди них — четверо маленьких детей. Но несколько дней назад, их жизнь держалась на волоске. Канадцы отказались идти за периметр для спасения своих переводчиков. Джавед был в отчаянии. И вдруг появились украинцы.

"Они были просто ангелами-хранителями для моей семьи. Даже американцы отказывались туда выходить и эвакуировать людей. Мы не украинцы, мы не работали с украинцами, мы переводчики канадского контингента. Но, вместо канадцев, нас спасли украинцы. Они шли рядом с автобусами пешком, прикрывая нас. А мы ехали в автобусах. И они стреляли в воздух, чтобы отпугивать людей в толпе, которые могли причинить нам что-то плохо", — рассказывает Джавед.

20 лет назад, после терактов 11 сентября, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко сам был свидетелем молниеносной победы США над "Талибаном". Тогда цивилизованный мир ужасался жестокости исламских радикалов. Истории зверского отношения талибов к женщинам и расстрел иностранных журналистов у Кабула создали "Талибану" репутацию сумасшедших террористов. Автомобиль с иностранными репортерами расстреляли через несколько часов после того, как журналист пересек тот же блокпост по дороге в Кабул.

За два десятка лет талибы утверждают, что изменились: обещают уважать права женщин. Даже не разогнали женский митинг. Позволяют работать иностранным журналистам. Ведут блоги в соцсетях. Научились вести информационную войну. И в обычной тоже многое скопировали у западного мира. Это не американские военные — отряд специального назначения "талибов". Известный, как "Бадри 313". Американское оружие, униформа и приборы ночного видения. Все — трофейное. Назвать их боевиками даже язык не поворачивается. Они часто позируют перед камерами. Мол, мы армия, а не банда.

Но изменения — лишь внешние. Как и униформа на бойцах.

"Они считают, что женщина должна сидеть дома, носить хиджаб, никогда не разговаривать с чужими мужчинами". Таких людей, особенно мужчин, очень много в Афганистане. Фактически они имели "Талибан" в себе. И таких почти половина страны", — рассказала ТСН афганская режиссер Сахра Карими, которую эвакуировали в Киев.

С точки зрения талибов, Сахра Карими двойная преступница. С непокрытой головой. И с татуировками на теле. Ее левую руку — украшает цитата: "Если не можешь найти хороших людей в этом мире, — должен создать свой собственный мир". Если бы талибы увидели тату у женщины — могли бы и отрезать эту руку.

"Мы не поколение бурок. Мы не хотим закрывать лицо. Стоит почувствовать свободу. Стоит пожить свободной. Ты уже не можешь кому-то позволить ограничивать тебя", — считает Сахра Карими. Она первая женщина в Афганистане, которая имеет научную степень в области кинопроизводства. Может случиться так, что — последняя.

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Афганские военные, которые после выхода американцев должны были защитить свободный мир Сахры просто разбежались. В Афганскую армию вложено 83 миллиарда долларов. Почти три госбюджета Украины. По данным газеты The Washington Post, афганские воины получили 76 тысяч машин, из которых только военных внедорожников HMMWV — 22 тысячи. Украина за всю историю американской поддержки получила от Штатов чуть более 300 HMMWV. То есть, полтора процента от того, что получила афганская армия. На взлетной полосе кабульского аэропорта остались десятки вертолетов и самолетов. Американцы утверждают, что вывели их из строя. Однако, значительная часть американской техники теперь на вооружении Талибана. В России это считают своей геополитической победой. А Владимир Путин дает недвусмысленный сигнал. Он готов быть союзником тех, кого официально признал у себя в стране как запрещенную террористическую организацию.

Российские пропагандисты разгуливают по заброшенным базам и откровенно смеются над американцами. Между тем в Афганистане остаются еще несколько десятков человек с украинскими паспортами. Мы разыскали их. Они просят не оставлять их на произвол "Талибана".

"Так как мы граждане Украины, они нас считают даже не мусульманами... Обращаемся к властям Украины, и особенно к президенту Зеленскому, чтобы нас спасал и забрал отсюда", — обращаются украинцы, которые остались.

Несмотря на то, что аэропорт перешел под контроль "Талибана", украинские спецназовцы говорят, что уже просчитывают различные сценарии дальнейшей эвакуации. Поэтому, украинская часть афганской истории не закончена.

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