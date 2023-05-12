Украинские беспилотники уже в российском Курске и Воронеже: летают как по одному так и роями

Оккупанты возводят эшелонированную оборону на той стороне и наши разведчики ее видят всю.

На каждый удар на границе Сумщины наши уничтожают вражескую технику и личный состав. Наши пилоты отряда ударных беспилотных комплексов "Вий" летают и Курск и на Белгород и даже на Воронеж. Благодаря точечным ударам снижается плотность обстрелов россиянами нашей территории, говорится в ТСН.

Пилоты дронов ищут и уничтожают вражескую технику и личный состав оккупантов. технические средства противника на высоком уровне, новые технологии. "Начинают работать, не всегда мы можем залететь и нас не пускают к себе. Пытаемся находить пути и выполнять задачи”, — рассказывает “Леший” — бывший профессиональный спортсмен, а теперь пилот дронов на границе Сумщины.

К каждому полету операторы БПЛА из отряда "Вий" готовятся тщательно. В зависимости от задания в небо поднимают либо ударные, либо разведывательные дроны. Боеприпасы производят сами. "Наши беспилотники работают комплексно-разведывательные, ударные системы и летающие гранаты, мы используем по-разному, можем летать близко на среднем расстоянии и можем залетать в тот же Воронеж и дальше", — рассказывают пилоты.

Летают в Россию как по одному так и роями, наводя ужас на оккупантов, которые с той стороны обстреливают гражданскую инфраструктуру Сумщины. Враг прячется и маневрирует. Не проходит суток, чтобы оккупанты не попали в какое-то украинское село на границе.

Пока наши пилоты дронов придувают на той стороне агрессоров и не дают им прицельно стрелять – на нашей стороне вдоль всей границы возводятся новые укрепления, копаемые в день и ночью.

Пока одни ребята возводят укрепления, другие с оружием подстерегают на наблюдательных постах или запускают дроны в состояние врага. оккупанты тоже возводят эшелонированную оборону на той стороне и наши разведчики ее видят всю. "Если что, то открыл карту на Белгород", — говорят пилоты.

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