Украинские беженцы в Европейском союзе: какие льготы и права у них есть и что будет дальше

Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года. Таким образом, переселенцы, укрывающиеся от войны в европейских странах, смогут оставаться там еще полтора года. Жить, работать, учиться, лечиться, иногда получать и соцвыплаты.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко для ТСН.

Когда Россия вторглась в Украину, заставив миллионы украинцев бежать из собственных домов, убежище в ЕС – первое и очевидное решение.

ЕС относительно быстро открыл границы и начал помогать украинцам, бегущим от войны. Подобные решения беженцы из других стран ждут очень долго.

Беженцы в Польше / Фото: Associated Press

Для украинских же беженцев — другая, уникальная процедура, которую в ЕС впервые в истории применили, чтобы проще справляться с огромным потоком людей из страны, охваченной войной. Официально приют можно получить за день, зарегистрировавшись в центрах страны прибытия. И этот статус защиты – едва ли не моментально дает украинцам доступ ко многим привилегиям:

Оставаться в ЕС до года, а не 90 дней, как это позволяет безвиз. А сейчас срок действия временной защиты был продлен еще до марта 2025-го.

Работать в любой компании – частной, государственной – в стране прибытия. То есть доступ к рынку труда – неограниченный. У украинца — те же права, что у граждан ЕС или его постоянных резидентов.

Безвозмездное жилье – или за минимальные средства. Украинцев размещают в специальных центрах, отведенных для них. Правда, через полтора года войны — места там заканчиваются. Но это уже отдельная история.

Социальные льготы. Финансовые выплаты безработной семье (но это в богатых странах ЕС, например, Германии или Бельгии), помощь на детей (это есть и в Польше) или скидки на коммуналку.

Бесплатное начальное и среднее образование.

Базовое медицинское страхование. То есть заболеть, а затем остаться наедине с заоблачными счетами за лечение.

"Есть, впрочем, одно но. У этого статуса есть срок годности. Его продление до марта 2025 года — последнее. Ведь директива, которой регулируется временная защита для украинцев, рассчитана на три года", — отмечает Зоряна Степаненко.

Однако, что будет дальше не понимают ни украинцы, ни чиновники в Евросоюзе. Однако отмечают, что вскоре вопросы начнут решать, чтобы люди не возвращались в страну, охваченную войной.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины: что это значит?

Напомним, Верещук дала советы беженцам, встречающим недружеское отношение в Европе.

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