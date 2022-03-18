Украинские беженцы в Италии и "гуманитарка" во Львов: как диаспора помогает Украине в период войны

В ночь на 24 февраля Россия нанесла наглые удары по Украине, эхо циничного нападения на украинский народ докатилось до жителей из разных уголков мира. Среди тех, кто сплотился и начал оказывать помощь пострадавшим, есть и, в частности, украинская диаспора в Италии.

Дмитрий Щукин, проживающий в Италии более 10 лет, не остался в стороне и начал активно помогать украинцам. Мужчина еще с несколькими волонтерами основали ассоциацию PeopleforUkraine в итальянском городе Римини. Благотворители занимаются, в частности, логистикой гуманитарной помощи, которую для украинцев из разных уголков Италии отправляют небезразличные люди.

Волонтеры расфасовывают лекарства, продукты и медикаменты и отправляют их во Львов. Уже за несколько дней они направили 90 тонн таких грузов.

ТСН.ua расспросил у президента ассоциации PeopleforUkraine Дмитрия Щукина, какую именно помощь оказывает его организация и с какими сложностями сталкиваются сами волонтеры.

Дмитрий, расскажите, пожалуйста, подробнее о работе вашей ассоциации, в чем она заключается?

Мы создали команду с разными отделами, отделами логистики, расселения беженцев и предоставления им всей необходимой помощи на территории Италии. Также мы оказываем юридическую помощь по оформлению документов. Буквально через несколько дней наш колл-центр стал официальным колл-центром региона. Мы также сотрудничаем с другими ассоциациями.

В частности, ассоциация также украинских волонтеров "Лелека", которая занимается благотворительностью с 2014 года, очень помогает нам. И вместе с ними мы отправили около 230 тонн гуманитарной помощи в Украину. Лично из нашего фасовочного склада было отправлено 90 тонн помощи. Наша ассоциация официально была создана 5 дней назад, и мы уже координируем пока неофициально, но уже координируем, где-то пол Италии.

Гуманитарный груз для Украины, фото/Дмитрий Щукин

Как это происходит на практике, к вам поступает помощь и вы координируете маршруты грузовиков?

К нам съезжаются фуры из многих разных регионов Италии. Мы присылаем их на склад "Пласта" во Львове и в другие украинские организации. Но там была проблема: туда приезжают многие фуры и гуманитарная помощь там не расфасована, все перемешано и им очень тяжело. Поэтому мы решили именно здесь, в Италии, открыть склад на 1500 кв. м., где мы делаем эту работу – мы распределяем медикаменты в одну сторону, одежду в другую и отдельно продукты, а тогда отправляем.

Волонтеры комплектуют помощь, чтобы отправить в следующий пункт Львова

Но на "Пласте" во Львове — очень большая перегрузка. Поэтому мы сейчас договариваемся о сотрудничестве либо с органами власти, либо с какими-нибудь серьезными ассоциациями, чтобы у нас была вся документация о поступлении гуманитарной помощи. То есть, до Украины она доходит, мы это контролируем, но уже в Украине нам нужны гарантии, что именно она доходит до пункта назначения, а не исчезает где-то.

Гуманитарные грузы для помощи в Украине, фото/PeopleForUkraine

Занимается ли ваша организация поселением беженцев, удается ли убегающим от войны украинцам найти жилье?

К нам едут очень много беженцев, мы были вынуждены приостановить наш колл-цент, потому что из всего региона нам звонили по поводу предоставления жилья и мы не справляемся. Нам нужна помощь итальянских властей в этом вопросе и мы ее ожидаем. Если ночью приезжают женщины и дети, то мы не можем их оставить на улице. Мы заселили 100 человек в отель. У нас до этого не было денежной помощи, потому что это все - волонтеры, каждый из собственного кармана заплатил деньги. Не все они богатые люди и деньги заканчиваются, поэтому мы не знаем, что будет дальше, но мы продолжаем помогать, продолжаем над этим работать.

Украинцы, которые были вынуждены покинуть дом из-за войны, фото/Дмитрий Щукин

А какая ситуация с питанием людей, которых удалось поселить?

Буквально несколько дней назад другие ассоциации в сотрудничестве с местными властями начали привозить к нам еду. До этого еду мы привозили сами. Уже неделю назад один орган власти забрал 45 беженцев из другой гостиницы в специальную структуру. Но это 45 человек, а нас их в Римини примерно 1300. Других структур нет, поэтому так.

Украинцы, вынужденные бежать от войны, фото/PeopleForUkraine

Сколько волонтеров сейчас работают в вашей ассоциации и с какими еще трудностями Вам приходится сталкиваться?

Под нашим подчинением в Италии приблизительно тысяча волонтеров и все работают день и ночь над тем, чтобы максимально помочь. Это очень тяжелая работа – организовать всю эту структуру, чтобы она работала.

Каждый день много нюансов и проблем, которые нам нужно решать. Например, бывает так, что приезжает фура и нужно заплатить за бензин и каждый скидывается деньгами, но это тяжело – заплатить фуре 2-3 тысячи евро. Бывает и такое, что нам говорят, что будут высылать людей из гостиниц, если не будет оплаты. Поэтому в дальнейшем мы не можем принимать беженцев, мы не справляемся.

фолонтеры на сортировочном складном, фото/PeopleForUkraine

Нам нужна помощь от власти, средства от Европы или помощь от неравнодушных людей. Конечно, мы не хотим средств от Украины, ведь в стране – война. Поэтому я хочу, чтобы нас услышали. Наш план состоит в том, чтобы власть предоставила структуры, а мы бы выполняли роль посредника между властью и беженцами, потому что мы понимаем потребности людей и мы можем непосредственно с ними общаться. И я уверен, что у нас все получится, потому что за такой короткий промежуток времени мы сделали очень много и есть очень хорошие и конкретные результаты. Но сейчас пришел такой момент - если не мы, то вместо нас этого никто не сделает. Мы должны быть все вместе, у нас – война, мы должны помочь Украине.

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Напомним, более 3 миллионов украинских покинули свою страну из-за войны, которую развязала Россия.

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