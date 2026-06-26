Украинские беженцы в ЕС: кому могут не продлить временную защиту

Украинские беженцы / © ТСН

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Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинских беженцев в ЕС ещё на год. Поскольку война в Украине продолжается. То есть — до марта 2028 года. Предлагается также ввести ограничения: в предоставлении статуса могут отказать военнообязанным украинцам. Прежде всего — мужчинам. В Совете Европы заявили о возможной дискриминации и призывают государства-члены не принимать такие поправки.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки «Радио Свобода» Зоряны Степаненко, подготовленном специально для ТСН.

Чего ожидать украинцам в ЕС

Предложение Еврокомиссии продлить временную защиту для украинцев и не предоставлять её военнообязанным не стало неожиданностью. Эта идея обсуждалась уже давно. Предложение Еврокомиссии — результат тесных консультаций как с Украиной, так и с ЕС.

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О том, что Германия, Польша и Чехия, принявшие наибольшее количество украинских беженцев, больше не хотят предоставлять убежище мужчинам из Украины, известно уже давно. Некоторые — точнее, одна — Дания — вообще не стала дожидаться решения на уровне ЕС. Копенгаген на этой неделе объявил, что больше не предоставляет защиту украинским мужчинам в возрасте от двадцати трех до шестидесяти лет, которые не освобождены от военной службы.

В Евросоюзе же настаивают, что их предложение не касается мужчин. Никого не дискриминируют по половому признаку. А именно — военнообязанных украинцев. То есть, условно говоря, женщины-медсестры в армии, если не уволятся со службы, тоже не смогут претендовать на временное убежище в ЕС.

Магнус Бруннер, еврокомиссар по вопросам миграции: «Наше предложение предусматривает, что временная защита не должна предоставляться лицам, прибывающим впервые и которым не разрешено покидать Украину в связи с их военными обязанностями согласно украинскому законодательству. Именно об этом нас попросила Украина. Именно это мы и делаем. Это также отражает результаты обсуждений с государствами-членами, особенно с теми, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев».

Кого коснутся нововведения и когда ожидать решения

То есть временную защиту в ЕС не отберут у украинцев, которые уже её получили и проживают в Евросоюзе. Даже если они уклоняются от службы в армии. Нововведение коснется именно вновь прибывших. В Еврокомиссии рассчитывают, что государства-члены одобрят её предложение в ближайшие недели. В крайнем случае — в сентябре.

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В то же время Совет Европы призывает страны-члены не голосовать за введение ограничений из-за серьезных рисков нарушения прав человека.

Из официального заявления Совета Европы: «Исключение целой группы лиц на основании пола и возраста требует обоснования в соответствии с международными стандартами недискриминации, включая статью 14 Европейской конвенции о правах человека».

Позиция комиссара по правам человека и право на статус беженца

В Совете Европы предлагают альтернативные и более гибкие подходы к рассмотрению подобных дел.

Майкл О’Флаэрти, комиссар по правам человека Совета Европы: «Было бы гораздо эффективнее и логичнее, если бы сама система временной защиты предусматривала возможность делать исключения, когда для этого есть основания. Например, человек, который по религиозным убеждениям отказывается от военной службы, должен иметь возможность заявить об этом в рамках режима временной защиты. И если он соответствует установленным критериям, то должен её получить!»

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В Еврокомиссии, в свою очередь, настаивают на том, что механизм временной защиты чётко позволяет исключать из него некоторые группы. Там полностью отвергают обвинения в возможном нарушении прав человека. В частности, потому что исключение делается не на основании пола, а исключительно из-за наличия военной обязанности — или её отсутствия. Эту информацию европейские структуры будут сверять непосредственно с украинскими властями.

Также отмечается, что военнообязанные, как и прежде, сохраняют за собой право подать индивидуальное заявление о предоставлении статуса беженца. Государства-члены будут рассматривать такие случаи отдельно и индивидуально.

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