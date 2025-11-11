Украинские беженцы в Европе: какие страны могут прекратить принимать и будут ли отправлять домой

Александр Гладун

Демограф Александр Гладун считает, что украинцев принудительно не будут высылать из стран Европы, а наоборот — их будут привлекать к работе в этих странах.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Эксперт убежден, что граждан Украины будут стимулировать работать в ЕС.

«Никто принудительно из своих стран наших граждан не будет высылать, но тем не менее, где-то они уменьшают размер помощи, а где-то, как в Чехии, трудоспособным людям дается срок на трудоустройство, и если они этого не делают, теряют право на социальное жилье и будут вынуждены за него платить. Или же — возвращаться домой. И это нормально — идет стимулирование людей к труду и привлечение к местной экономике», — пояснил он.

Александр Гладун добавил, что в Польше может работать 70% беженцев, тогда как в Германии — только 30% украинцев. Он отметил, что эти страны будут пытаться и дальше привлекать украинских беженцев к своему рынку труда. Однако возможно разделение и по регионам, откуда приехали украинские граждане.

«Например, в Швейцарии уже не рассматривают и не предоставляют убежище украинцам, проживающим в западных регионах Украины», — сказал демограф.

