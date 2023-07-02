Украинские биоинженеры и врачи творят революцию в реконструктивной хирургии лица: подход і технологии впечатляют

Медики моделируют 10-15 вариантов одной операции на компьютерной симуляции, выбирают лучший вариант и только тогда начинают работать с пациентом.

Травмы, которые наши военные получают на фронте, раньше считались не операбельными, а ныне благодаря технологиям и мастерству врачей раненых не просто возвращают к жизни, но еще и борются за функции и эстетику лиц наших бойцов, говорится в ТСН.

Из-за вражеской пули лицо Евгения в рубцах. “Попали в щеку, в челюсть и вышла через шею. Пуля зацепила артерию, кровь сразу залила всю одежду”, — рассказывает Женя, который знал, что с такими ранениями не выживают, тем более что бой продолжался и эвакуация была невозможной.

"Я сам смирился и лег уже умирать я понимал, что такое ранение несовместимо с жизнью", — говорит мужчина.

Из-за вражеского шара лицо Евгения в рубцах.

Но побратимы, несмотря на запрет, вытащили его из окопа и во время боя несли к эвакуационному экипажу медиков. Впоследствии жена обнаружила Евгения уже в больнице Днепра без сознания. Семья сбилась, какая по счету уже операция, ведь пуля разбила треть нижней челюсти Евгения. У него нарушена симметрия лица, он не может жевать жесткую пищу, и все время чувствует боль.

Чтобы эта реконструкция прошла, еще до операции работали десятки человек. Компьютерная томография бойца попадает в лабораторию биоинженерии, где моделируется череп со всеми мелкими анатомическими особенностями. А тогда биоинженеры разрабатывают имплант, который к микронам повторяет утраченную кость челюсти. Имплант печатает на 3D-принтере из титана. “Фактически моделируется та часть кости, которая отсутствует у пациента. Благодаря имплантату, она восстанавливается и восстанавливается функциональность”, — рассказывает руководитель лаборатории биоинженерии Даниил Приходько.

Из пластика на принтере производится челюсть Евгения в натуральный размер, то есть операция еще не состоялась, а она уже может быть полностью смоделирована. Это гарантия того, говорят хирурги, что сверхсложное вмешательство будет успешным. “Мы можем перебрать 10-15 вариантов и найти самый лучший, это не будет 10-15 неудачных операций, а это будет компьютерная симуляция. Это называется холодная хирургия, когда мы еще не коснулись пациента рукой, мы уже держим эти кости в руках”, — говорит доктор медицинских наук Андрей Копчак.

Смоделированная челюсть с напечатанным имплантом

Кроме имплантов, хирурги еще используют собственные кости Евгения во время операции восстановления. С его бедра берут часть кости, которая впоследствии станет и частью ее челюсти, именно в эту ткань после длительной реабилитации можно будет установить зубные импланты, но это потребует большого периода”, — объясняют медики.

Благодаря технологиям и мастерству ныне врачи помогают в тех случаях, где раньше хирургия была бессильна. 3D-принтер работают 24 на 7. Количество сложных боевых травм не перечесть, а это все высокостоящие операции. Чтобы делать их военным бесплатно – присоединяются благотворительные фонды. Эти реконструкции возвращают не только функцию, но и эстетику лица.

Имплант печатает на 3D-принтере из титана

У Дениса была полностью разбита одна сторона лица – нос, скул, орбита глаза. “Эти кости очень маленькие, очень тоненькие, толщиной с обычную бумагу, они если ломаются, то их восстановить невозможно. Они как хрустальная ваза разлетаются на мелкие кусочки”, — объясняет кандидат медицинских наук Юрий Чепурный.

Биоинженеры не одну неделю моделировали импланты Дениса и теперь его лицо поддерживает целый титановый комплекс. Восстановление каркаса лица позволит Денису поставить протез глаза, а затем перейти к пластическим операциям. "Сделать его симпатичным, приемлемым, чтобы он не чувствовал социального дискомфорта — это возможно, единственное, что это хирургия этапная", — рассказывают медики.

Современные технологии позволили произвести революцию в челюстно-лицевой хирургии. До войны это были единичные случаи, а за год полномасштабного вторжения – таких вмешательств две сотни и немалое письмо ожидания. К тому же вся страна сейчас как единое медицинское пространство. Хирурги, владеющие технологией, едут оперировать в ту больницу или город, где раненый нуждается в сложной реконструкции лица.

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