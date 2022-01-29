Украинские бойцы на Донбассе отразили вылазку ДРГ боевиков: у врага потери

Диверсанты были всего в 400 метрах от украинских укреплений.

Диверсионно-разведывательная группа боевиков пыталась атаковать позиции украинской армии на Дебальцевском направлении. Диверсанты тщательно подобрали время – на улице мороз, сильный ветер и плохая видимость. Украинские бойцы атаку отбили, одного из диверсантов ранили, а его снаряжение забрали как трофей.

Об этом говорится в пятницу, 28 января, в сюжете ТСН.19:30.

Во время вылазки ДРГ боевиков на страже украинских позиций находился боец на псевдо "Серпень". Заметив врага, у него не было много времени на размышления – боевики были всего в 400 метрах, через минуту могли уже оказаться в украинских окопах. Украинский воин открыл огонь.

Помогал отбивать атаку боец на псевдо "Флорида". Он потом прикрывал "Серпня", когда тот пошел подбирать все, что покинули нападавшие.

В руки украинских бойцов попал бронежилет одного из диверсантов. На его бирке — надпись "ЗАО Зюраткуль". Поиск в интернете сразу же выдает сайт предприятия в Челябинской области с красноречивым заголовком: "Выполняем заказы министерства обороны Российской Федерации".

Между тем, сайты боевиков уже написали, что в этом районе они потеряли одного своего бойца. Так что "Серпень" стреляет точно.

В министерстве обороны Украины убеждают, что появление диверсионно-разведывательной группы врага в это время скорее исключение, чем правило.

Замминистра Анна Маляр уверена – враг в ближайшее время не планирует широкомасштабного наступления. И дело не только в том, что для прорыва обороны врагу нужно значительно большее количество войск. Нужно еще и качество.

"Для осуществления наступления нужны ударные группы. На сегодняшний день мы не фиксируем создание этих групп. На сегодняшний день Вооруженные силы готовы к любому сценарию и мы готовы давать отпор", — уверяет она.

Какой именно отпор будут давать Вооруженные силы, уже показали "Серпень" и его товарищи.

Новости с фронта: диверсионная группа боевиков пыталась атаковать позиции нашей армии

Читайте также: