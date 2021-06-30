Украинские бойцы рассказали, как вернулись в окопы после ранения

Истории людей, с которыми случились ранения.

Раненые, подстреленные, и даже с потерей конечностей. Герои истории — ребята с одного батальона, которые получили ранения во время боев за Луганскую область, но вернулись, чтобы нести службу теперь уже в Донецкой области.

О том, как вернуться в окопы после ранения — в материале ТСН.19:30.

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Здесь война, и всякое может случиться. Расскажем вам истории людей, с которыми случились ранения. Но они вернулись на передовую. Андрея собратья в шутку называют "сепаром", потому что живет в Донецкой области. Но если вы просто посмотрите на его руки, то все о нем поймете. Он сапер, и сейчас в тени шутят, что он ошибался трижды. Первый раз оторвало часть пальца. Во второй раз Андрея контузило, а третий подрыв забрал ногу. Теперь на обоих икрах по татуировке — его первый батальон и его бригада сейчас. К искусственной ноге, убеждает, можно привыкнуть.

Алексей видел тех, кто в него стрелял — тогда к нашим разведчикам попало видео: на нем российские спецназовцы, увешанные оружием. Тогда оккупанты ранили Алексея и убили его командира. Фед (Владимир Федченко) погиб на месте. Алексей будто спокойно рассказывает о своем ранении, но ему трудно.

Валентин в этих краях не впервые. Говорит: село, которое видит лишь издалека, дичает. Зато военные научились быть осторожнее. Валентин знает это по собственному опыту — есть видео дня, когда он чудом выжил. Как выжил? — сам удивляется. Фото из больницы — нафаршированные осколками плечи. Валентин знает — нужно переждать здесь еще полгода и тогда можно отправляться в большой мир, хотя предполагает, ему там будет непросто. Избитый осколками военный больше всего мечтает о любви.

Новости с фронта: украинские бойцы рассказали, как вернуться в окопы после ранения

Напомним, 29 июня на Донбассе вражеская пуля убила выдающегося оперного певца Василия Слепака. Военный был добровольцем и погиб в 2016 году.

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