С теми, кто до сих пор остается в городе, они проводят еще и бесплатные учения

Украинские чемпионы по джиу-джитсу в Кропивницком на своей базе приютили до трех тысяч переселенцев, говорится в ТСН.

На базе для спортивного собрания лучших борцов джиу-джитсу Украины и мира теперь живут бесплатно беглецы от войны. "Мы взрослых два раза в день кормим, а детей три раза в день". – рассказывает чемпион Европы и вице-чемпион мира Ярослав Блажко.

С начала войны эта спортивная база приняла более трех тысяч переселенцев. Сейчас здесь живут шестьдесят два человека, среди них мама с четырьмя детьми из Рубежного. "Пятиэтажный дом полностью сгорел, с квартирами, со всем. Мальчики приняли очень хорошо, просто отлично. С питанием помогают, с проживанием. Мы ни за что не платим, абсолютно. Помогают нашим деткам, занимаются с нашими детьми", — рассказывает Ирина.

Оправиться от ужаса войны здешним жителям помог спорт, потому что жить на спортивной базе и не попробовать себя на ковре – грех, говорит Елена из Николаева. "Я всегда хотела попробовать. Просто в Николаеве не было возможности, не было времени: работа – дом. А тут как-то так получилось, что захотелось отвлечься и получилось", — говорит она.

"Увидели наши фотографии, что мы ездим по миру, начали соцсети смотреть, начали интересоваться, чем мы занимаемся. Сначала один ребенок пришел, потом другой и так постепенно многие из проживающих пришли к тренировкам и даже взрослые также занимаются", — говорит тренер-волонтер Евгений Скырда.

На тренировки приходят и те переселенцы, которые не живут на базе, а снимают жилье в городе. Юные переселенцы и их родители уже имеют большие успехи и даже ездят на международные соревнования, говорят тренеры. Но все мечтают вернуться домой, отстроить свои города и снискать спортивную славу.

Читайте также:

Вкусняшка за донат на армию: 11-летний буковинец печет творожные пончики, чтобы собрать деньги для военных

Кричали "Слава Украине", чтобы били их, а не детей: на освобожденной Харьковщине рассказывают о зверствах оккупантов

Опасные рейсы: как украинские железнодорожники работают во время войны