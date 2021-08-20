Украинские COVID-сертификаты: почему возникали сбои при загрузке в "Дії" и как правильно сгенерировать документ

Украинские COVID-сертификаты: почему возникали сбои при загрузке в "Дії" и как правильно сгенерировать документ

Во время бета-тестирования через мелкие ошибки система не могла генерировать сертификаты для половины пользователей "Дії".

Украинские "ковидные сертификаты", которые отныне признаны в Евросоюзе и дают возможность путешествовать, стали доступными для загрузки в мобильном приложении "Дія". Параллельно с международным сертификатом появился также документ, предназначенный для использования внутри страны.

О том, почему возникали сбои при генерировании этих сертификатов и как это правильно сделать, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Уже три миллиона украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса, и они отныне могут получить ковидный сертификат в приложении "Дія".

Первое, что нужно сделать — это обновить программу в Эпел-стор для айфона или Плей-маркете для андроида. В приложении "Дія" в разделе услуги появилась новая строка — "Ковид-сертификаты".

Чтобы загрузить документ, надо сопоставить биометрию вашего лица с биометрией, которая есть в реестре. Это происходит благодаря камере смартфона и занимает около половины минуты времени. После проверки лицо в "Дії" появляется новый документ.

В министерстве цифровой трансформации уверяют, что не стоит нервничать, если вдруг в телефоне в разделе услуги не появилась соответствующая строка о "ковид-сертификатах". Мол, приложению потребуется некоторое время на обновление — через несколько часов или на следующий день все должно работать.

В министерстве говорят, что во время бета-тестирования через мелкие ошибки система не могла генерировать сертификаты для половины пользователей. Однако теперь устранено немало проблем.

Если же сертификат в "Дії" у два раза вакцинированного лица не появляется, придется обращаться к семейному врачу.

"Проблема может быть, если врач не внес вторую дозу вакцины, то есть нет информации, что человек вакцинирован. Этот вопрос сможет решить семейный врач ", — отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Министр утверждает, что 90% украинцев, которые прививались дважды, без проблем смогут загрузить ковид-сертификаты. Ошибки — оперативно устранят.

В приложении в "Дії" должно появиться два сертификата — один из них, внутренний — с фотографией. Второй сертификат - международного образца - не содержит фотографии, однако в нем есть больше медицинской информации о прививках и кюар-код. Именно он нужен для того, чтобы на границе могли проверить информацию о прививках.

Кстати, Украина первой из стран за пределами ЕС получила статус эквивалентности сертификата.

Новости Украины: в "Дії" будет два Covid-сертификаты - чем отличаются и как ими пользоваться

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