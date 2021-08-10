Украинские COVID-сертификаты успешно прошли тестирование в Евросоюзе — Федоров

Для признания украинских "ковидных паспортов" в Европе после согласования Еврокомиссии осталось подписать соответствующие соглашения.

Украинские электронные COVID-сертификаты прошли успешное техническое оценивание в Европейском Союзе.

Об этом стало известно еще 4 августа, а 10 августа Киев получил официальное письмо от Еврокомиссии, рассказал ТСН.ua вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня мы получили официальное письмо Европейской комиссии, украинские электронные сертификаты прошли тестирование и все хорошо. Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидные" сертификат", — сказал Федоров .

Министр добавил, что "технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась".

Чтобы украинские COVID-сертификаты признали на политическом уровне, после согласования от Еврокомиссии нужно еще подписание соответствующих соглашений.

Раньше сообщалось, что техническая команда, привлеченная для оценки со стороны ЕС, высоко оценила срок реализации, точность и соответствие украинских COVID-сертификатов требованиям в спецификациях ЕС.

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