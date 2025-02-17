Украинские дизайнеры создали уникальную одежду для людей с инвалидностью: фото, видео

Создатели "Украинской недели моды" основали важную инициативу – предложили дизайнерам принять участие в создании одежды с функциями для людей с инвалидностью, в частности для наших ветеранов, которые получили тяжелые ранения на войне.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

За кулисами перед показом ребята-ветераны заметно нервничают. Некоторые из них будут шагать по подиуму впервые. Опыт таких показов есть у Дмитрия Терещенко с псевдонимом "Чемпион". Он уже выходил на подиум осенью. Среди ветеранов-моделей Ян с псевдонимом "Атом" – самый молодой. Бывшему военному всего 20. Будущий архитектор оставил учебу и добровольно присоединился к Третьей штурмовой. В прошлом году получил ранение во время штурма вражеских позиций на Луганщине. Сегодня на подиуме он впервые.

Украинский ветеран на подиуме

Военный Андрей с позывным "Герой" демонстрирует ТСН свой костюм. Рукава его пиджака имеют специальные функциональные разрезы. На войне он потерял руку и глаз. Пользуется протезом. Такое дизайнерское решение ему нравится.

Военный на подиуме

"Все уже под нужды сделано. И это действительно нравится. Сейчас все классические наряды ограничивают движения. Это фурор. Не так видно, чтобы люди видели, а так, чтобы я устанавливал зрительный контакт со своим протезом, чтобы я видел, что все хорошо было", – говорит Андрей.

Сделать функциональную одежду не просто удобной, а еще и красивой было их основной задачей при создании этой коллекции, говорят дизайнеры Андрей Москин и Андрей Белоус. Теперь такая будет в их каждой коллекции, говорят ребята.

В этом году в рамках украинской недели моды ее организаторы начали большую программу, посвященную одежде с функциями.

Дизайнер Макар Ципан показывает первые экземпляры адаптивной одежды, которую создал для наших ребят. Разработка и производство функциональной одежды процесс не простой и длительный. Это совместная работа ветеранов, дизайнера и врачей. Далее созданные изделия надо масштабировать и унифицировать, рассказывает Макар.

"Я понимаю, что одни штаны для всех мы не сделаем, но мы можем сделать максимально какую-то упрощенную систему для того, чтобы люди могли одеваться комфортно, интересно, и чтобы они это делали сами. Потому что самый важный барьер на самом деле, с которым сталкиваются ветераны – это надеть одежду и выйти из квартиры", – говорит дизайнер.

К инициативе создателей украинской недели моды уже присоединилась дизайнер Юлия Кросс. В ее коллекции также есть одежда с функциями для лиц с ампутациями и людей, передвигающихся на колесных креслах. Свою коллекцию она создавала в экстремальных условиях, ведь производство находится в городе Сумы, который постоянно обстреливают россияне.

Доступная по цене функциональная одежда для людей с инвалидностью в крупных торговых сетях и магазинах известных брендов – мечта дизайнеров и ветеранов. Поэтому они призывают присоединиться к созданию адаптивной одежды крупных производителей, в частности государственных.

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