Украинские дроны атакуют Россию: что известно о новых БПЛА и куда они долетают

Украинские дроны эффективно атакуют Россию. И это несмотря на заявления российских властей об удачной работе ПВО, скрыть возгорание не удалось, поэтому факт пожара от падения обломков признали. Удачные атаки последних недель на объекты страны-агрессорки доказали: абсолютно защищенных мест в России больше нет.

Об этом идет речь в материале корреспондентки ТСН. Неделя Оксаны Родионовой.

Работа украинских дронов по объектам в РФ

В последние дни стаи украинский БПЛА атаковал ряд стратегических объектов в России. Такого удара дронов у себя в тылу враг еще не видел. Сотня наших ударных "птичек" в Москве и Московской области, в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской на Нижегородской областях.

Один из самых критических узлов – Московский нефтеперерабатывающий завод. А это переработка 12 миллионов тонн нефти в год, что больше, чем потребляют наши заклятые друзья Венгрия и Словакия вместе.

Атака БПЛА

Особенность атаки не только в количестве, но и в том, какие дроны были применены. Что это за новые БПЛА не разглашают. Внешне ударные дроны похожи на российские «Шахеды». Они черного цвета, что затрудняет работу российским мобильным огневым группам.

Атака состоялась накануне украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии, поэтому имела не только военный эффект.

"Целевой аудитории дали понять, что украинская сторона масштабировала производство ударных БПЛА и способна задействовать их много, чтобы парализовать нефтепереработку. А это основной источник доходов российской казны. Второе, это усиливает субъектность украинской стороны в переговорном процессе", - говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В ночь накануне уже российско-американских переговоров и визита Стива Уиткоффа в Москву - снова атака. По нашим источникам в ГУР, в Калужской области поразили замаскированное под бетонный завод производство беспилотников.

Украинский дрон

Как только Виткофф уехал, российский столичный регион вновь получил кару с неба. Атака была менее мощная, дроны дотянулись до самого сердца москвичей - Садового кольца и Кутузовского проспекта, по которым ездит Путин.

Плюс уже в пятый раз на этой неделе дроны атаковали единственный на Черноморском побережье и один из десяти крупнейших в России НПЗ в Туапсе. Перерабатывает, как и московский, гигантские 12 млн тонн нефти в год.

Также по нашим источникам в СБУ, дроны поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (Белгородская область) и несколько газокомпрессорных станций. Следующей ночью наши дроны целились в Волгоградский НПЗ. Всего лишь с начала марта украинские БПЛА наведались почти на десяток нефтеперерабатывающих заводов.

Какие последствия атаки дронов

Бить по российской нефтепереработке - это прямо влиять на поле боя. Кроме того, после многочисленных атак по НПЗ Россия не только ввела запрет на экспорт бензина, но и сама начала его покупать. То есть не зарабатывать а тратить валюту.

"До 16% нефтедобывающих предприятий РФ либо остановили производственный процесс, либо понесли серьезные убытки", - говорит эксперт.

Объемы производство топлива Кремль засекретил не от хорошей жизни. В 2023 году бензин там подорожал на 7%, в прошлом году - на 14%, в этом году - прогнозируют подорожание аж на 15-20%. В прошлом году на войну с Украиной Кремль потратил рекордный 41% из центрального бюджета. Все отрасли, кроме российского ВПК, имеют проблемы. Сложная ситуация в банковской сфере и на рынке недвижимости. Кризис начался и в Сибири на Кузбассе - одном из крупнейших в мире угольных месторождений.

Кризисную российскую экономику держит «черное золото». Половину сырой нефти Россия сразу продает. Санкции сделали этот процесс болезненным. Кремль был вынужден переориентироваться на Китай и Индию. Задействовать теневой флот, и январские санкции США обвалили экспорт нефти «теневым флотом» РФ почти на четверть. Плюс чтобы обойти санкции в торговле нефтью с Пекином и Нью-Дели Москва начала использовать криптовалюты.

Россияне не сдерживаются после попаданий дронов по их городам! Только послушайте

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне НЕ Сдерживаются после включения дронов по их городам! ТОЛЬКО ПОСЛУШАЙТЕ

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