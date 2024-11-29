Украинские дроны пытались перебросить наркотики через Гибралтар: подробности неожиданного задержания

На днях полиция Испании сообщила о громком задержании наркодельцов, пытавшихся переправить из Африки в Испанию, через Гибралтарский пролив, наркотики на дронах украинского производства. Как известно, последних не всегда хватает на разных участках боестолкновения с российскими оккупантами.

"Они были изготовлены в Украине и доставлены автомобильным транспортом в нашу страну для использования преступными группировками", — уточнили испанские полицейские.

В комментарии для ТСН.ua пресс-служба Национальной полиции Испании уточнила, что задержаны 10 человек, которые подозреваются в причастности к такому трафику наркотиков.

Официальный пост Национальной полиции Испании. Скриншот со страницы в соцсети.

В то же время испанские правоохранители не сообщили, сколько именно украинских дронов использовали наркодельцы.

На видео, опубликованном полицией Испании, можно увидеть несколько таких единиц, способных перевозить грузы.

Украинские правоохранители нам сообщили, что по состоянию на данный момент не владеют информацией о том, как именно эти БПЛА вывозились из Украины.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Селезнев обращает внимание на то, что определенные лица могли обратиться напрямую к украинским производителям дронов, не сообщив о деятельности конечного покупателя.

"Преступники разных направлений используют современные технологии, чтобы реализовывать свои планы. Если преступники понимают, что украинская продукция является лучшей, то это отличная реклама. Я уверен в том, что украинские производители вряд ли сознательно продавали свое оборудование для использования в преступной деятельности ", — говорит Селезнев.

И добавляет: "Но если эти вещи были эффективными во время определенных криминальных сделок, то очевидно, что эти вещи будут очень эффективными для того, чтобы защищать нашу страну. Не секрет, что украинские производители дронов впереди других в части апробации униальных разработок Эти незаконные сделки являются отличным маркером того, что используется лучше всего. Прагматический подход".

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