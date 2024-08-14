Украинские дроны устроили самую масштабную атаку по четырем аэродромам России – источники ТСН

В СБУ заявили о "веселой" ночке на аэродромах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

Дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну. К операции были привлечены Воздушные силы, Силы спецопераций, силы Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР и других родов войск.

Об этом сообщили источники ТСН.

"Веселая" ночька сегодня была на аэродромах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск". Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам", – сообщают источники.

Российские военкоры в соцсетях уже скулят, что удар был результативным, и что ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные паблики писали о 10 взрывах только на "Саваслейке", откуда регулярно взлетают МиГи, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.

"Ждем спутниковых фото с уничтоженными российскими истребителями и складами. СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", – сообщил информированный источник в СБУ.

Дрон влетел в стоянку самолетов на аэродроме "Саваслейка"

Напомним, в ночь на 14 августа россияне заявляли о взрывах в Борисоглебске Воронежской области, где расположен военный аэродром с истребителями.

Также сообщилось о массированной дроновой атаке на Воронеж, где расположен аэродром "Балтимор".

А еще россияне заявили об атаке на аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области и сняли все видео.

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