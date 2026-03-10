Украинские дроны в США и просьба Трампа: почему мир заинтересовался украинскими БПЛА

БПЛА / © ТСН

Реклама

То, что годами было национальным вызовом для Украины, вдруг стало глобальной проблемой. Звуки иранских «Шахедов», которые привыкли слышать украинцы, теперь раздаются на Ближнем Востоке. Это спровоцировало настоящий бум интереса к украинским оборонным технологиям. Сейчас делегация украинских производителей осуществляет масштабное турне по Соединенным Штатам — от Бостона до Техаса.

О закрытых встречах, запросах от Дональда Трампа и готовности экспортировать «защиту неба» — в репортаже корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Спрос на украинские дроны

Турне украинских производителей планировалось заранее, но война в Иране придала ему стратегическое значение. Большинство встреч в Бостоне, Нью-Йорке и Вашингтоне являются закрытыми, однако количество запросов растет каждый час.

Реклама

Тарас Бублик, директор по стратегии компании «Unwave»: «Сообщения поступают постоянно, особенно от стран Ближнего Востока. Сейчас у всех компаний „инбокс“ забит месседжами, но мы перенаправляем их в правительство — такие вопросы решаются на государственном уровне».

Секретная помощь США за 24 часа

Госпожа Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила: Вашингтон обратился в Киев с конкретным запросом относительно дроновых технологий. Ответ был мгновенным.

Ольга Стефанишина, посол Украины в США: «В течение 24 часов после разговора президентов помощь была оказана. Я не могу раскрывать детали, но этому взаимодействию предшествовала неделя контактов со странами Персидского залива, которые подверглись атакам. Украина предложила защиту неба и граждан, потому что такие возможности есть только у нас».

По словам госпожи посла, темой дронов лично интересовался и Дональд Трамп во время вручения верительных грамот. Это может стать фундаментом для большого «дронового соглашения» между странами.

Реклама

Хватит ли мощностей для ВСУ и экспорта?

Главный запрос от США и партнеров — дроны-перехватчики «Шахедов», изготовленные полностью без китайских компонентов. Украинские производители уверяют: они готовы.

Сергей Орлов, представитель компании «Генерал Черешня»: «Мы готовы поставлять готовые дроны. Это не повредит нашим заказам для ВСУ — мы можем за короткое время нарастить производство. Но важно понимать: дрон — это не миксер, он идет в пакете с обучением, радарами и средствами РЭБ».

Цель роудшоу в 6 городах США — не просто продажа, а поиск инвестиций для масштабирования.

Ирина Заболотная, операционный директор Brave1: «Украина стала дефенс-тек кластером. Эти встречи в университетах и инвестфондах — возможность создать партнерства, которые позволят нам стать полноценными игроками мирового рынка».

Реклама

Украина больше не просто изучает опыт — она задает вектор развития целой отрасли, превращая боевой опыт в технологическое преимущество, которое теперь стремится получить весь мир.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 13:00 новости 10 марта. отключение света! ракеты от Германии! прощание с ГЕРОЕМ в Житомире