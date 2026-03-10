ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
101
2 мин

Украинские дроны в США и просьба Трампа: почему мир заинтересовался украинскими БПЛА

Украинские производители беспилотников презентуют разработки в США. Как война в Персидском заливе изменила спрос на украинские технологии и что обсуждал Трамп с госпожой послом.

Ольга Кошеленко
БПЛА

БПЛА / © ТСН

То, что годами было национальным вызовом для Украины, вдруг стало глобальной проблемой. Звуки иранских «Шахедов», которые привыкли слышать украинцы, теперь раздаются на Ближнем Востоке. Это спровоцировало настоящий бум интереса к украинским оборонным технологиям. Сейчас делегация украинских производителей осуществляет масштабное турне по Соединенным Штатам — от Бостона до Техаса.

О закрытых встречах, запросах от Дональда Трампа и готовности экспортировать «защиту неба» — в репортаже корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Спрос на украинские дроны

Турне украинских производителей планировалось заранее, но война в Иране придала ему стратегическое значение. Большинство встреч в Бостоне, Нью-Йорке и Вашингтоне являются закрытыми, однако количество запросов растет каждый час.

Тарас Бублик, директор по стратегии компании «Unwave»: «Сообщения поступают постоянно, особенно от стран Ближнего Востока. Сейчас у всех компаний „инбокс“ забит месседжами, но мы перенаправляем их в правительство — такие вопросы решаются на государственном уровне».

Секретная помощь США за 24 часа

Госпожа Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила: Вашингтон обратился в Киев с конкретным запросом относительно дроновых технологий. Ответ был мгновенным.

Ольга Стефанишина, посол Украины в США: «В течение 24 часов после разговора президентов помощь была оказана. Я не могу раскрывать детали, но этому взаимодействию предшествовала неделя контактов со странами Персидского залива, которые подверглись атакам. Украина предложила защиту неба и граждан, потому что такие возможности есть только у нас».

По словам госпожи посла, темой дронов лично интересовался и Дональд Трамп во время вручения верительных грамот. Это может стать фундаментом для большого «дронового соглашения» между странами.

Хватит ли мощностей для ВСУ и экспорта?

Главный запрос от США и партнеров — дроны-перехватчики «Шахедов», изготовленные полностью без китайских компонентов. Украинские производители уверяют: они готовы.

Сергей Орлов, представитель компании «Генерал Черешня»: «Мы готовы поставлять готовые дроны. Это не повредит нашим заказам для ВСУ — мы можем за короткое время нарастить производство. Но важно понимать: дрон — это не миксер, он идет в пакете с обучением, радарами и средствами РЭБ».

Цель роудшоу в 6 городах США — не просто продажа, а поиск инвестиций для масштабирования.

Ирина Заболотная, операционный директор Brave1: «Украина стала дефенс-тек кластером. Эти встречи в университетах и инвестфондах — возможность создать партнерства, которые позволят нам стать полноценными игроками мирового рынка».

Украина больше не просто изучает опыт — она задает вектор развития целой отрасли, превращая боевой опыт в технологическое преимущество, которое теперь стремится получить весь мир.

