Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК, нефтегаз и телеком

Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года.

Украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберфахифцами СБУ, уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК, нефтегаз и телеком.

Об этом сообщают источники ТСН.ua.

В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные сберегали более 10 тысяч юрлиц – предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты. Среди них: "Уральский завод гражданской авиации", "НПП "Рубин" (входит в состав холдинга "Росэлектроника"), "Уральский завод спецтехники", "Газпром", "Трансгаз", "ЛУКойл", "Роснефть", "Норильский никель" "Ростелеком", "Телеком", Мегафон".

По данным источников, это была общая операция украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ. Они уничтожили более 300 Тб данных. Это 400 виртуальных и 42 физических сервера, на которых размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.

Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года.

Напомним, в январе этого года украинские хакеры взомали крупнейший из трех научно-исследовательских центров космической гидрометеорологии РФ — "Планета". В результате был уничтожен беспрецедентный массив информации, в частности, наработанные годами уникальные исследования, а также метео- и спутниковые данные, которые использовали Минобороны РФ, "Роскосмос" и другие структуры страны-агрессорки.

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