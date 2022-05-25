Украинские кардиохирурги продолжают совершать уникальные операции, которым обучают западных коллег

Сердце, пораженное коронавирусом, чуть не добила война — 67-летний Алексей Лиман родом из Гуляйпольской области, из-за всего, что пришлось пережить под обстрелами, попал в столичный институт Амосова с обострением проблем с сердцем.

Там мужчина стал 500 пациентом, которому успешно провели операцию по уникальной методике, говорится в ТСН.

Алексей Иванович был вынужден покинуть свое родное село Гуляйпольское, на его границе продолжались боевые действия. «Там половина помещений уже разрушена. Осталось, может, 10 жителей», — говорит он

Оттуда выезжал в конце апреля, военные эвакуировали их прямо из подвала, времени на сборы не было, так что остался он без ничего.

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Первым на все, что пришлось пережить, отреагировало сердце. «Оно было уже давно, а здесь наверняка спровоцировало ухудшение. Дошло до того, что давление начало прыгать, то большое, то малое», — рассказывает Алексей Иванович.

Проблемы с сердцем у него начались лет 10 назад, а потом еще и дважды переболел коронавирусом. «Ковид» сразу ударил по уязвимому органу, так что теперь дошло до того, что мужчину срочно нужно оперировать. У Алексея Ивановича гипертрофическая кардиомиопатия. Это когда одна из стенок сердца утолщена и мешает перекачивать кровь. В последнее время в Институте Амосова возросло количество пациентов с таким недостатком. В их числе и гражданские, и военные.

«Первые дни были тяжелые, потому что пациентам было тяжело доехать до нашего центра, но в последний месяц, когда ситуация в Киеве стабилизировалась, мы видим прирост пациентов, приезжающих к нам с этой болезнью, потому что увеличивается нагрузка на людей и эмоциональную, и физическую», — говорят в заведении.

Одышка, головокружение, нетипичное сердцебиение и потеря сознания – это симптомы, на которые врачи просят мгновенно реагировать. Ведь именно с этим заболеванием связаны случаи, когда внезапно умирали спортсмены во время тренировок и школьники на уроках физкультуры. Последние 6 лет столичные хирурги оперируют таких пациентов по уникальной методике. И если бы не война, то сейчас они должны делиться опытом со своими польскими коллегами.

Пораженное коронавирусом сердце чуть не добила война: как спасали мужчину из Гуляйпольской области

Алексей Иванович – уже 500-ый пациент, которому в институте Амосова перекраивают сердце, и за этим мы лидеры в Европе, потому что большего количества таких операций не делают ни в одном европейском медицинском учреждении.

Теперь мужчина будет жить и дольше, и лучше – уверяют врачи. Алексей Иванович верит: дождется победы, вернется домой и будет еще долго играть со своими внуками.

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