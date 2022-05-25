Украинские кардиохирурги продолжают совершать уникальные операции, которым обучают западных коллег

Сердце, пораженное коронавирусом, чуть не добила война — 67-летний Алексей Лиман родом из Гуляйпольской области, из-за всего, что пришлось пережить под обстрелами, попал в столичный институт Амосова с обострением проблем с сердцем.
Там мужчина стал 500 пациентом, которому успешно провели операцию по уникальной методике, говорится в ТСН.
Алексей Иванович был вынужден покинуть свое родное село Гуляйпольское, на его границе продолжались боевые действия. «Там половина помещений уже разрушена. Осталось, может, 10 жителей», — говорит он
Оттуда выезжал в конце апреля, военные эвакуировали их прямо из подвала, времени на сборы не было, так что остался он без ничего.
Первым на все, что пришлось пережить, отреагировало сердце. «Оно было уже давно, а здесь наверняка спровоцировало ухудшение. Дошло до того, что давление начало прыгать, то большое, то малое», — рассказывает Алексей Иванович.
Проблемы с сердцем у него начались лет 10 назад, а потом еще и дважды переболел коронавирусом. «Ковид» сразу ударил по уязвимому органу, так что теперь дошло до того, что мужчину срочно нужно оперировать. У Алексея Ивановича гипертрофическая кардиомиопатия. Это когда одна из стенок сердца утолщена и мешает перекачивать кровь. В последнее время в Институте Амосова возросло количество пациентов с таким недостатком. В их числе и гражданские, и военные.
«Первые дни были тяжелые, потому что пациентам было тяжело доехать до нашего центра, но в последний месяц, когда ситуация в Киеве стабилизировалась, мы видим прирост пациентов, приезжающих к нам с этой болезнью, потому что увеличивается нагрузка на людей и эмоциональную, и физическую», — говорят в заведении.
Одышка, головокружение, нетипичное сердцебиение и потеря сознания – это симптомы, на которые врачи просят мгновенно реагировать. Ведь именно с этим заболеванием связаны случаи, когда внезапно умирали спортсмены во время тренировок и школьники на уроках физкультуры. Последние 6 лет столичные хирурги оперируют таких пациентов по уникальной методике. И если бы не война, то сейчас они должны делиться опытом со своими польскими коллегами.
Алексей Иванович – уже 500-ый пациент, которому в институте Амосова перекраивают сердце, и за этим мы лидеры в Европе, потому что большего количества таких операций не делают ни в одном европейском медицинском учреждении.
Теперь мужчина будет жить и дольше, и лучше – уверяют врачи. Алексей Иванович верит: дождется победы, вернется домой и будет еще долго играть со своими внуками.
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