Украинские кардиохирурги зарекомендовали себя в мире так, что даже вопреки войне, к ним едут оперироваться иностранцы

Иностранцы достаются разными видами транспорта и несколько суток, чтобы получить медицинскую помощь в украинских больницах. В частности, имеющие пороки сердца, говорится в ТСН.

В Клинике для взрослых Центра детской кардиологии и кардиохирургии за последние 3 недели уже прооперировали шесть таких пациентов.

За час до операции иностранка Мара не находит себе места. Она опасается, что операция снова может сорваться, как однажды уже было в ее родном Казахстане. "У меня на родине ее отменили, меня просто из больницы выгнали и все", — вспоминает она.

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Девушке — 25 лет и у нее врожденный порок сердца, но об этом узнала только летом. Обострение болезни началось после того, как Мара переболела коронавирусом. “Я промышленный альпинист, в прошлом – пилот легкого летательного аппарата. Были постоянные проверки здоровья и никогда ничего не выявляли”, — рассказывает она.

В Казахстане девушка обошла 5 больниц и ни в одной, как выяснилось впоследствии, ей не поставили правильный диагноз. Тогда она начала искать больницу за пределами своей страны. Среди вариантов была и Украина, потому что сюда она приезжала и раньше. “Я поговорила с врачом, он мне очень понравился, очень конкретно объяснил, подробно. Сказал: "Ничего страшного, все хорошо, типичная операция, ты будешь жить". И все, я подумала, я сюда еду», – рассказывает она.

В прошлом году в Клинике для взрослых Центра детской кардиологии и кардиохирургии прооперировали более четырех десятков пациентов из-за границы. Большинство Ближнего Востока — граждане Казахстана, Узбекистина, Таджикистана, Молдовы. Оперировали американцев, англичан и канадцев, живущих и работающих в Украине. С началом полномасштабного вторжения поток иностранцев остановился, но за последние три недели Мара – уже шестая прооперированная пациентка из-за границы.

“Наш центр в мире уже достаточно признан по врожденным порокам сердца. О нашем центре действительно знают во всем мире, потому что результаты нашего центра и количество и виды тех операций, которые мы выполняем в нашем центре, те результаты, которые мы показываем, о них знают очень много людей”, — отмечает заведующий отделением мининвазивной кардиохирургии и транскатетерных процедур Глеб Емец.

Такие операции, например, не делают в Восточной Европе. Привлекает Украина иностранцев и ценами и отсутствием сложной бюрократии. Так что говорят, тратят меньше денег и времени и получают медицинскую помощь на высоком уровне. Пациенты, которые решаются сейчас ехать в Украину, понимают, насколько это опасно. Это и риск попасть под ракетные обстрелы, и возможный блекаут и соответственно перенос операции в случае отключения света. "Мы тянули, с февраля все откладывали, откладывали, но сейчас уже трудно откладывать и мы решили: как будет", — говорит Мария Васильевна, приехавшая в Киев из Кишинева.

Вместе с ней приехали муж, дочь, зять и внук, которого когда-то именно украинские врачи спасли. "Мы добирались немного сложно, но очень хотели сюда попасть. В 2007 году у нас родился внучек, имевший множество пороков сердца, в Кишиневе нам отказали. То есть, такие операции не делали. Мы приехали сюда, нас здесь прооперировали. Сейчас, Слава Богу, мальчику 14 лет, он здоров, бегает, играет", — рассказывает женщина.

Он каждый год должен приезжать в Киев на обследование, а вместе с ним в этом году проверить сердце и провести операцию — нужно и Марии Васильевне. О поисках альтернативы и речи не было, потому что именно украинские кардиохирурги уже полтора десятка лет – для них незаменимые специалисты.

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