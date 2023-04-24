Украинские математики стали лучшими в Европе, опередив представительниц 54 стран мира

Украинские школьницы одержали победу в Европейской математической олимпиаде среди девочек, которая продолжалась в Словении. Из-за войны, устроить участие украинок было непросто, признаются организаторы. Впрочем, благодаря нашим воинам и спонсорам это удалось, говорится в ТСН.

На церемонии открытия двенадцатой Европейской математической олимпиады в Словении представительницы 55 стран мира, более двухсот участниц. Среди них четыре украинки – Полина Геник, Ирина Романюк, Евгения Франкевич и Марина Спектрова. Они продемонстрировали всей Европе, что украинские девушки – лучшие в математике.

Одна из участниц украинской команды – одиннадцатиклассница из Киева Ирина Романюк получила медаль первого места и до сих пор не может поверить, что она с подружками выиграла соревнования в словенском Портороже, признается девочка. Математика – это ее величайшая любовь, говорит Ира. На нее она тратит значительную часть своей жизни. “Мне очень нравится, когда ты впервые читаешь задачу, ты ее совершенно не понимаешь. Когда ты решаешь задачу, ты понимаешь, что именно там происходит. И то, что на первый взгляд было беспорядочным, имеет четкий порядок. Это очень помогает, потому что в нашей жизни очень много хаоса и математика помогает очень хорошо, они действительно везде”, — убеждает девочка.

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В Словении нашу команду встретили с особым теплом, вспоминает она. За 12 лет существования украинки выиграют ее уже в пятый раз. Ирина не сдерживает свою радость, ведь в этом году наши девушки обогнали россиян по количеству побед в этом конкурсе. Страну-агрессорку исключили из международного математического сообщества, поэтому в этом году россиян на олимпиаде не было. Эта победа важна не только для нее лично, но и для всей Украины, уверенна Ирина. «Я понимаю, как многое сейчас делается для того, чтобы мы могли так выступать. Это дополнительная слава, дополнительный знак того, что в Украине сильные математики. Это возможно не столь важная победа, как ту, которую мы сейчас все ждем, но тоже довольно важна”, — говорит Иринка.

Не меньше Ирины во время этой олимпиады за дочь переживали ее родители. Ольга и Павел тоже математики и тоже бывшие олимпиадники. Рассказывают, Ирина с детства тянулась к знаниям. Склонность Иры к точной науке впервые распознала ее учительница начальных классов. Настоящую красоту математики и любовь к ней привила учительница старшей школы. "Это действительно кропотливая работа и она действительно очень много работает, чтобы добиться такого результата", — говорит папа школьницы.

Лучшие в Европе: украинские школьницы одержали победу в олимпиаде по математике

Украинцы входят в десятку лучших математиков мира, — рассказывает профессор университета Шевченко Богдан Рублев. Ранее он и сам готовил детей к международным олимпиадам. Последние двадцать лет возглавляет украинское жюри. Сопровождал девушек в Портороже. Говорит, труднее всего было собрать их вместе и довести до Словении. Ведь в результате они разбросаны не только по Украине, но и по миру. Добавляет, что даже участие в таком уровне соревнованиях открывает большие возможности. “Их с удовольствием потом забирают в Гарвард и в Кембридж. То есть девичий диплом победительницы этой олимпиады очень дорого стоит. Сейчас все видят, что математика, ІТ, естественные науки – они могут, так сказать, дать будущее нашему ребенку. Поэтому это очень престижно», – говорит профессор.

Несмотря на это, Ирина решила, по крайней мере, первое образование будет украинское – будет выступать в этом году на факультет кибернетики в университет Шевченко. В это время другие ребята будут готовиться к всемирной математической олимпиаде в Японии, где будут доказывать, что украинцы – одни из сильнейших в мире.

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