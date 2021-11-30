Украинские медики провели целую спецоперацию, чтобы спасти жизнь 33-летнего больного раком крови

Впервые в Украине была проведена процедура тотального облучения тела.

Целую спецоперацию провели украинские медики, чтобы спасти жизнь 33-летнего больного раком крови: чтобы пересадить ему донорский костный мозг, провели тотальное облучение тела. И эту процедуру выполнили впервые в Украине. Раньше это делали только зарубежные клиники. Теперь такое лечение доступно украинцам дома. Как больного с Днепропетровщины облучали в Кропивницком, а для трансплантации доставляли в столицу, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 29 ноября.

В "скорой" – пациент в специальном защитном костюме. Ему противопоказан любой контакт с внешним миром. Ведь его иммунная система полностью уничтожена. 33-летнего Евгения привезли на аэродром в Кропивницком. Здесь его ждет вертолет. Санавиация доставляет мужчину в столичный центр трансплантации, где ему пересадят костный мозг. Такие операции уже стали привычными для Украины. Но этот пациент уникален.

Перед тем, как пересадить донорский костный мозг, его собственное убили радиацией. Впервые в Украине была проведена процедура тотального облучения тела. Так прошла первая в Украине процедура тотального облучения организма. Она состоит из шести блоков. Сейчас идет пятый. За три дня Евгений получил облучение 12 Грэй. Смертельной дозой для человека считается 10%.

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К процедуре украинские врачи готовились три месяца. Медицинские физики просчитали все до мелочей. В частности положение тела в линейном ускорителе – до миллиметра, чтобы защитить глаза, мозг, легкие и почки. Раньше тотальное облучение организма перед пересадкой костного мозга делали только в зарубежных клиниках. Украинским пациентам это стоило от 150 тысяч евро. Теперь процедура доступна в Украине.

Борт с пациентом встречается в столице. Здесь в городском центре трансплантации его уже ждет новый костный мозг. Донором стала родная сестра больного. Гематологи утверждают – шансы на выздоровление онкобольного пациента существенно выросли.

Теперь единственная сложность – сугубо логистическая. Потому что аппарат, который может провести тотальное облучение, есть только в Кропивницком, а донорский костный мозг пересаживают в столице и в Черкассах.

Как сообщалось, в Украине втрое возросла стоимость трансплантации сердца и легких : решение было принято в правительстве. Пересадка сердца стоит два миллиона гривен, а легких – почти три миллиона. Впрочем, полная стоимость и за операцию и за реабилитацию компенсируется государством. Кстати, последний раз цены на такие операции устанавливали еще в 2019 году. Предыдущие тарифы не покрывали расходы и реабилитацию.

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Украинские медики провели целую спецоперацию, чтобы спасти жизнь 33-летнего больного раком крови