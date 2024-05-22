Украинские мужчины в Германии: что делать, если истек срок действия документов – ответ немецких властей

В настоящее время в Германии находится около 200 тыс. украинских мужчин призывного возраста. Однако немецкие власти не будут их депортировать, даже если срок действия их украинских документов истечет.

Заявление депутата Бундестага Родериха Кизеветтера от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) две недели назад прозвучало как гром среди ясного неба. Политик предложил лишать социальной помощи (в настоящее время украинские искатели приюта получают там по 502 евро в месяц – ред.) украинских мужчин мобилизационного возраста, которые находятся в Германии и не хотят становиться на военный учет.

"В Германии проживает по меньшей мере 200 тыс. украинских мужчин мобилизационного возраста (всего в Германии сейчас находится около 1,4 млн украинских искателей убежища – ред.), которых не хватает Украине, чтобы защищать страну", — заявлял Родерих Кизеветтер, добавляя, что Германия даже могла бы помогать с доставкой украинцам (тем, кто сейчас проживает в Германии – ред.) повесток.

Свое мнение высказал и глава МВД федеральной земли Гессен Роман Посек. По его мнению, Германия должна помочь Украине с мобилизацией: "Это также может включать нашу помощь в том, чтобы Украина могла положиться на людей, бежавших за границу, но которых можно использовать в войне. Важно поддержать обороноспособность Украины". В то же время Посек признал, что в этом вопросе есть дилемма, ведь Германия хочет оставаться "безопасной гаванью". Также глава МВД Гессена отверг возможность издания немецких документов как замену украинским: "Я настроен скептически, потому что не вижу, что для этого есть соответствующие условия. Украина не является нелегитимным государством".

Эти довольно громкие предложения прозвучали, несмотря на предыдущие официальные сообщения Министерства иностранных дел Германии, что ограничение украинским правительством и МИД предоставления консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста за рубежом не повлияет на их статус временной защиты в Германии.

"С моей точки зрения, это не повлияет на статус защиты для беженцев из Украины, независимо от того, являются ли они женщинами (а это подавляющее большинство), или мужчинами, потому что этот статус защиты является универсальным для ЕС непосредственно из-за бегства от российско-захватнической войны", — заявлял представитель немецкого МВД Максимиллиан Каль.

Ранее ТСН.ua уже сообщал, что с 23 апреля Кабмин и МИД временно приостановили предоставление консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста за рубежом. В субботу, 18 мая, украинские сервисы ГП "Документ" (подчиняющиеся Госпогранслужбе), а также наши посольства и консульства возобновили прием заявлений на получение документов и выдачу документов украинским мужчинам.

Но при одном условии: заявители должны подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде. Что же будет, если украинские мужчины, которые находятся в Германии, и у которых истекает срок действия их загранпаспорта (или им нужно получить свидетельство о рождении ребенка, водительское удостоверение, справку о несудимости и т.п.) не станут на военный учет в Украине и останутся с недействительными документами? По разъяснению ТСН. ua обратился в Федеральное министерство внутренних дел Германии.

Представитель ведомства Корнелиус Функе ответил нам: для того, чтобы выполнить паспортные требования и остаться в Германии, иностранцы должны иметь действительный и признанный паспорт или документ, заменяющий паспорт (раздел 3 абзаца 1 закона о проживании). Для всех стран мира, включая Германию, очень важно, чтобы иностранцы имели действительные паспортные документы и, следовательно, должным образом подтвердить свои личные данные и личность. Эта информация имеет фундаментальное значение для различных административных сфер (например, деловые операции, национальность, вопросы гражданского состояния, разрешение на пребывание, вопросы возвращения).

В разделе 3 абзаца 1 закона о проживании указывается, что Федеральное министерство внутренних дел в отдельных обоснованных случаях может разрешить исключения из требований паспорта к въезду иностранца в страну с целью пересечения границы и последующего пребывания в стране до 6 месяцев.

"Если такой паспортный документ отсутствует, иммиграционные органы в каждом конкретном случае будут проверять, можно ли его получить у ответственных органов страны происхождения (раздел 5, параграфы 1 и 2 указа о проживании). Пострадавшие должны конкретно объяснить и предоставить доказательства всех причин и обстоятельств. Эта правовая ситуация распространяется и на граждан Украины. Для упрощения, кроме украинских паспортов, украинские ID-карты признаются заменой паспорта", — комментирует ТСН пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии.

Изменение консульских услуг для украинцев за границей, по словам Корнелиуса Функе, не влияет на предоставление временной защиты согласно параграфу 24 закона о проживании в вышеупомянутой ситуации, поскольку предоставленный статус защиты не отменяется из-за просроченного паспорта.

То есть из ответа Федерального министерства внутренних дел Германии можно понять, что даже в случае истечения срока действия загранпаспорта или других документов, украинских мужчин призывного возраста не лишат статуса временной защиты в Германии. В сенате Берлина также заявили, что немецкий вид на жительство украинцы смогут оформить даже с просроченным украинским загранпаспортом Украины (хотя закон о пребывании иностранцев в Германии предусматривает, что для получения нерезидентом любого статуса, в том числе и украинцев по §24 этого закона), надо иметь действительные документы, удостоверяющие личность – ред.).

В разделе 5 указа о проживании, на который ссылаются в немецком МВД, также отмечается, что иностранец в Германии может получить временный паспорт — проездной документ для иностранцев — если страна происхождения отказывает в выдаче паспорта или замене паспорта. В то же время, в этом разделе также говорится, что "проездной документ для иностранцев обычно не выдается, если страна происхождения отказывает в выдаче или замене паспорта по причинам, которые также отвечают паспортному законодательству Германии". А среди перечня этих причин есть "военная служба".

Потому, как видим, соответствующие немецкие органы будут рассматривать каждый такой случай индивидуально, контактируя с соответствующими украинскими правительственными учреждениями. Также ТСН.ua ответили в польском правительственном Офисе по делам иностранцев и Министерстве внутренних дел. Отсутствие действительного проездного документа не мешает гражданину Украины успешно подать необходимое заявление к воеводе. В то же время украинец достаточно продемонстрировать, что получить новый (украинский – ред.) проездной документ невозможно. Такие дела будет рассматривать индивидуально. Кроме того, гражданин Украины может в любой момент обратиться за международной защитой, подав соответствующее заявление через органы пограничной службы.

На уровне Евросоюза, как известно, от 4 марта 2022 года действует Директива о временной защите убегающих от российской войны украинцев. В октябре 2023 года срок ее действия был продлен до марта 2025 года. Директива дает: вид на жительство; право на работу, доступ к жилью, соцобеспечение, медпомощи, образование, банковские услуги и т.д.

По данным Евростата, сейчас больше всего украинцев находятся в Германии (около 1,4 млн.), Польше (957 тыс.), Чехии (около 400 тыс.), Испании (200 тыс.) и Италии (165 тыс.). Некоторые СМИ сообщали, что в Польше может находиться около 370 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Однако это не означает, что все они уехали нелегально после 24 февраля 2022 года. Большинство почти наверняка уехали из Украины, чтобы работать в Польше, еще до начала полномасштабного российского вторжения. Поэтому относительно этих людей государство Украина может апеллировать в основном к их моральному праву вернуться домой и встать на защиту Родины. Выехавшие незаконно должны понести предусмотренную законодательством ответственность.

Однако относительно таких лиц, как уже писал ТСН.ua, должно быть решение суда и наказание виновных чиновников, которые выпустили их за границу после 24 февраля 2022 года. Правда, предоставление консульских услуг за рубежом с конца апреля до 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, Кабмин и МИД приостановили для всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет: выехавших законно еще до 24 февраля 2022 года; "уклонявшихся", выехавших незаконно после 24 февраля 2022 года; и тех, кто законно выезжал после 24 февраля 2022, но на момент пребывания за границей им исполнилось 18 лет.

Однако, еще в марте 2022 года, в рекомендациях государствам-членам по предоставлению украинцам статуса временной защиты, Еврокомиссия отмечала: "Если лицо не может предоставить соответствующие документы, а государства-члены не могут иначе быстро определить, имеет ли соответствующее лицо право на временную защиту или адекватную защиту в соответствии с национальным законодательством, Комиссия предлагает перенаправить лицо в процедуру предоставления убежища". То есть, как видим, даже если у украинских мужчин за границей истечет срок действия их документов, это еще не означает, что они не смогут получить новые, но уже европейского образца. Правда, Еврокомиссия также отмечает, что это лишь рекомендации, не имеющие юридически-обязывающего характера, поэтому каждое государство-член ЕС может действовать по своему усмотрению в соответствии со своим национальным законодательством.