Украинские мужчины в Польше: что делать, если истек срок действия документов – ответ польской власти

В конце апреля сразу после приостановки Украиной предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста за рубежом министр обороны Польши заявил, что его страна готова помочь вернуть их обратно.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что решение о возвращении украинских мужчин призывного возраста домой должны быть приняты на уровне ЕС, а не отдельных стран-членов. По его словам, разговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему продолжаются. Затем заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна добавил, что украинское правительство еще не обращалось в Варшаву о возможности отправки находящихся в Польше украинских мужчин призывного возраста домой. Но когда такое обращение будет, по словам Анджея Шейны, польская сторона будет действовать в соответствии с польским и европейским законодательством.

"Помним одну вещь, что у части из этих лиц, которые находятся в Польше, истекает срок действия разрешений на проживание, поэтому мы можем, например, не предоставлять эти разрешения. Мы точно не будем защищать уклоняющихся", — сказал замминистра иностранных дел.

На уровне Евросоюза, как известно, от 4 марта 2022 года действует Директива о временной защите убегающих от российской войны украинцев. В октябре 2023 года срок ее действия был продлен до марта 2025 года. Директива дает: вид на жительство; право на работу, доступ к жилью, соцобеспечение, медпомощи, образование, банковские услуги и т.д.

По данным Евростата, сейчас больше всего украинцев находятся в Германии (около 1,4 млн.), Польше (957 тыс.), Чехии (около 400 тыс.), Испании (200 тыс.) и Италии (165 тыс.). Некоторые СМИ сообщали, что в Польше может находиться около 370 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Однако это не означает, что все они уехали нелегально после 24 февраля 2022 года. Большинство почти наверняка уехали из Украины, чтобы работать в Польше, еще до начала полномасштабного российского вторжения. Поэтому относительно этих людей государство Украина может апеллировать в основном к их моральному праву вернуться домой и встать на защиту Родины. Выехавшие незаконно должны понести предусмотренную законодательством ответственность.

Однако относительно таких лиц, как уже писал ТСН.ua, должно быть решение суда и наказание виновных чиновников, которые выпустили их за границу после 24 февраля 2022 года. Правда, предоставление консульских услуг за рубежом с конца апреля до 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, Кабмин и МИД приостановили для всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет: выехавших законно еще до 24 февраля 2022 года; "уклонявшихся", выехавших незаконно после 24 февраля 2022 года; и тех, кто законно выезжал после 24 февраля 2022, но на момент пребывания за границей им исполнилось 18 лет.

В субботу, 18 мая, украинские сервисы ГП "Документ" (подчиняющиеся Госпогранслужбе), а также наши посольства и консульства возобновили прием заявлений на получение документов и выдачу документов украинским мужчинам. Но при одном условии: заявители должны подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

Однако, еще в марте 2022 года, в рекомендациях государствам-членам по предоставлению украинцам статуса временной защиты, Еврокомиссия отмечала: "Если лицо не может предоставить соответствующие документы, а государства-члены не могут иначе быстро определить, имеет ли соответствующее лицо право на временную защиту или адекватную защиту в соответствии с национальным законодательством, Комиссия предлагает перенаправить лицо в процедуру предоставления убежища". То есть, как видим, даже если у украинских мужчин за границей истечет срок действия их документов, это еще не означает, что они не смогут получить новые, но уже европейского образца. Правда, Еврокомиссия также отмечает, что это лишь рекомендации, не имеющие юридически-обязывающего характера, поэтому каждое государство-член ЕС может действовать по своему усмотрению в соответствии со своим национальным законодательством.

Вот почему ТСН. ua обратился за разъяснениями в польский правительственный Офис по делам иностранцев, а также Министерства внутренних дел.

В польском МВД ТСН.ua ответили, что отсутствие действительного проездного документа не мешает гражданину Украины успешно подать необходимое заявление к воеводе.

"Это касается лиц, которые хотят легализовать свое дальнейшее пребывание в Польше на основании соответствующего вида на жительство. В таком случае гражданин Украины может на общих условиях предъявить другой документ, удостоверяющий его личность. В то же время он должен в достаточной степени продемонстрировать, что получить новый (украинский – ред.) проездной документ невозможно. Такие дела воевода будет рассматривать индивидуально. .

В Офисе по делам иностранцев ТСН.ua напомнили, что закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом определяет, среди прочего, особые правила легализации пребывания граждан Украины, прибывших в Польшу: предоставление гражданам Украины номера PESEL, что равнозначно пользованию временным защитой в Польше и возможности использования электронного документа на проживание Diia.pl.

Соответствующий польский закон был принят по требованию соответствующей Директивы ЕС, о которой ТСН.ua уже упоминал выше. В апреле этого года Польша продлила срок легального пребывания украинцев по временной защите до 30 сентября 2025 года.

"Возможности продления пребывания в Польше зависят от индивидуальной миграционной и правовой ситуации конкретного иностранца. Однако, следует помнить о специальных решениях (Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны), посвященным прибывшим гражданам Украины в Польшу после 24 февраля 2022 г. в связи с российской агрессией Они могут воспользоваться временной защитой, зарегистрировавшись и получив номер PESEL UKR, и поэтому не должны подавать заявления о международной защите или убежище. их возвращение (так называемой депортации) входит в компетенцию Пограничной службы", — отметили в польском правительственном Офисе по делам иностранцев.