Украинские мужчины в возрасте 18-22 года массово становятся беженцами в Германии: что они говорят

Украинцы переезжают в Германию / © ТСН

Реклама

В Германии резкий рост регистраций украинцев. Количество заявлений на защиту выросло в десять раз. Это данные Министерства внутренних дел страны. Много новоприбывших — молодые мужчины до 22 лет. Юноши начали приезжать в сентябре после того, как Украина упростила правила выезда для этой возрастной группы.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Что говорят беженцы из Украины

Автобус привозит жителей из крупнейшего берлинского приюта для беженцев «Тегель». Ребята не слишком хотят показывать свое лицо. Хотя противозаконного они ничего не сделали. Многие из них выехали из Украины, когда разрешили выезд юношам в возрасте до 22 лет.

Реклама

Наплыв людей сейчас очень большой — особенно молодых. Едут ребята, лет двадцати двух. Некоторые с родителями, некоторые с друзьями, с девушками, а некоторые даже успели жениться еще в Украине перед отъездом. Так что действительно, прибыло очень много, наплыв значительно увеличился

Оксану тоже встречаем на автобусной остановке. Посторонним вход в приют в Тегеле запрещен, а для съемки нужно специальное разрешение. Оксана два месяца прожила в Тегеле и уже получила место в общежитии. Туда поедет вместе с сыном Иваном. В Берлин они приехали из Львова

«Оставили работу, забрали сына — и переехали сюда. Двое детей еще там остались, старшие. Сыну — восемнадцать лет. Поэтому и уехали», — говорит Оксана Чопко.

Иван изучает язык и хочет учиться и работать в Германии. Юноша подтверждает, что молодые ребята из Украины массово уехали в Германию.

Реклама

«Когда мы с мамой приехали летом, людей было совсем мало. А недавно ездили к папе, вернулись — и весь Тегель заполнен мужчинами, ребятами», — говорит Иван Чопко.

Что говорят в Германии о наплыве беженцев из Украины

Наблюдения парня фиксирует и официальная статистика. В Берлинском ведомстве по делам беженцев посчитали — больше всего украинцев приехало в немецкую столицу в сентябре, на 65 процентов больше, чем в предыдущие месяцы

«В сентябре был четкий рост количества прибывших из Украины — на 65 процентов, в августе было примерно 700 человек, а в сентябре уже более 1100 в сентябре. И сейчас середина октября и мы видим, что этот показатель снова будет высоким — то есть тенденция явно сохраняется», — говорит Моника Геббингаус, пресс-секретарь Ведомства по делам беженцев.

Осенью количество искателей убежища из Украины всегда росло, говорит пресс-секретарь. Это так называемая сезонная миграция, перезимовать без обстрелов и отключений света, и возможно потом вернуться домой. Однако на этот раз большая группа искателей убежища это молодые украинские мужчины.

Реклама

«Мы сейчас четко видим: среди новоприбывших значительно увеличилось количество молодых ребят — от 18 до 22 лет. Примерно две сотни из тех одиннадцати сотен, которые приехали в сентябре. То есть рост был бы все равно, но именно эта группа сейчас заметно влияет на общую картину», — говорит Моника Хеббингаус, пресс-секретарь Ведомства по делам беженцев.

Резкий рост количества искателей защиты беспокоит чиновников — крупнейший лагерь для беженцев «Тегель» как раз должны перестроить согласно новым европейским правилам. Хотят сделать его компактнее, переселить людей из палаток в контейнеры. До конца года жителей убежища планировали максимально расселить отсюда, однако с новой волной регистраций могут и не справиться. По данным ведомства две трети украинцев, которые регистрируются здесь, не имеют где жить.



С начала полномасштабного вторжения украинцы, ищущие защиты в странах Евросоюза, могут подаваться на временную защиту. Этот статус дает право на проживание, работу, обучение и социальную помощь — это более выгодные условия, чем у искателей убежища. Правда немецкие власти готовятся сократить социальную помощь для украинцев, и это популярный шаг — по опросам две трети немцев: 66% — против предоставления украинским беженцам денежной так называемой гражданской помощи. А более 60% опрошенных считают, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться.

Ахмет приехал в Берлин из Мариуполя после оккупации города, и хотя не все ему здесь нравится, возвращаться он пока не собирается.

А тем временем Европейский Союз готовится завершать временную защиту для украинцев в марте 2027 года. После этого в Германии смогут остаться те, кто учится или работает. А тем, кто решит вернуться домой, немцы обещают поддержку, правда, какую именно — еще не определились.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УКРАИНСКИЕ ЮНОШИ РВОНУЛИ В ГЕРМАНИЮ: беженцев стало ВДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ!