Украинские мужчины за рубежом: в Еврокомиссии ответили, будут ли их депортировать из ЕС

За рубежом, по состоянию на вторник, 21 мая, наиболее активно обновляют свои данные мужчины, находящиеся в Польше (1727), Германии (1369) и Канаде (443). Однако это совсем не означает, что им уже условно завтра нужно возвращаться в Украину и бежать в ТЦК. Постановление Кабмина от 17 мая 2024 года говорит, что это "экспериментальный проект по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей" в течение двух лет.

"Минобороны в течение двух месяцев со дня вступления в силу этого постановления обеспечить возможность уточнения учетных данных призывников, военнообязанных, резервистов, постоянно или временно находящихся за границей, средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в соответствии с порядком, утвержденным этим постановлением. После завершения реализации экспериментального проекта подать Кабмину отчет о результатах его реализации, а также в случае необходимости — предложения по внесению соответствующих изменений в законодательные и другие нормативно-правовые акты", — говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

То есть, как видим, украинские мужчины призывного возраста, которые находятся за границей, должны обновить свои данные в "Резерв+". Однако, хотя в постановлении Кабмина, которое ТСН.ua привел выше, и отмечено, что этот "экспериментальный проект действует в течение двух лет", через два месяца законодатели могут внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты. Так, как уклоняющимся, так и мужчинам, легально выехавшим за границу до и после 24 февраля 2022 года, может понадобиться лично приезжать в Украину в ТЦК и прохождение ВЛК.

На сегодняшний день, руководствуясь разъяснением МИД, нужно лишь обновить свои данные через приложение "Резерв+", чтобы получить консульские услуги в ГП "Документ" (подчиняющийся Госпогранслужбе), либо в официальных украинских консульских или дипломатических представительствах за рубежом. Хотя, новый закон о мобилизации обязывает граждан Украины, "которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, в течение 30 дней с даты вступления в силу постановления Кабмина (которое ТСН.ua привел выше) – ред.), стать на военный учет граждан Украины".

То есть, как видим, норма нового закона о мобилизации, соответствующего постановления Кабмина и разъяснений МИД касаются только тех украинских мужчин, которые были законно сняты с военного учета и таким образом выехали за пределы Украины. Всем остальным, очевидно, после обновления своих данных в приложении "Резерв+", если иное не будет предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми актами, для дальнейшего получения консульских услуг все же придется возвращаться в Украину, идти в ТЦК и проходить ВЛК.

Что же будет, если украинские мужчины за границей этого не сделают? С этими вопросами ТСН. uaобратился к пресс-секретарю Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам Анитты Хиппер.

По ее словам, наличие действительного проездного документа является общим требованием для въезда в Шенгенскую зону, и некоторые страны-члены предусматривают такое требование в соответствии с национальным законодательством для "легального пребывания". Однако есть исключения из правил, например, по гуманитарным причинам, причинам международных обязательств и т.д. (т.е. на эти исключения также может распространяться неспровоцированное российское полномасштабное вторжение – ред.).

Что касается возможности получения украинцами временных документов в странах ЕС, если нет возможности получить новые украинские в официальных украинских представительствах за рубежом, то в ЕК говорят, что это не регулируется на уровне ЕС, а условия их выдачи могут отличаться от одного государства-члена к другому. Поэтому для получения дополнительной информации в ЕК советуют обратиться в органы власти соответствующих государств-членов пребывания украинцев.

Может ли быть отменено право на пребывание (прежде всего для украинских мужчин после окончания срока действия их украинских загранпаспортов – ред.) и в какой степени зависит от правового статуса лица.

"Если на человека распространяется законное право на пребывание в государстве-члене (любого типа, включая Директиву о временной защите), оно находится на законных основаниях и, следовательно, не подлежит возврату (т.е. обязательства в Директиве о возврате выдавать решение о возвращении лицам, не имеющим законного права оставаться в государствах-членах)", — ответили ТСН.ua в ЕК.

По словам пресс-секретаря ЕК по внутренним делам Анитты Хиппер, чтобы подать заявление на получение временной защиты в ЕС, лицу нужно подтвердить гражданство и родственную связь или международную защиту для других категорий лиц, если это необходимо.

"Рекомендации (ЕК – ред.) от марта 2022 года (но они не являются юридически обязательными для стран-членов) определяют, что документация, подтверждающая национальность, может содержать документальные подтверждения, которые могут помочь: установлению личности и места жительства;

свидетельствует о родственной связи или единстве семьи и зависимости от близких родственников. В большинстве случаев это будет биометрический или небиометрический паспорт. В руководящих принципах также отмечено, что в случае, если срок действия поданных документов истек, государства-члены поощряют рассматривать их как доказательства идентификации или статуса проживания соответствующего лица, — подытожила пресс-секретарь ЕК по внутренним делам.

То есть, как видим, даже с паспортами или другими документами, срок действия которых истек, украинцы не лишатся статуса временной защиты в ЕС. На уровне Евросоюза, как известно, от 4 марта 2022 года действует Директива о временной защите убегающих от российской войны украинцев. В октябре 2023 года срок ее действия был продлен до марта 2025 года. Директива дает: вид на жительство; право на работу, доступ к жилью, соцобеспечение, медпомощи, образование, банковские услуги и т.д.

Правда, европейские юристы отмечают: даже если украинцев, у которых истек срок действия их загранпаспортов, не будут лишать статуса временной защиты, то у них почти наверняка возникнут проблемы с возможностью свободного передвижения по странам-членам ЕС, с банковскими услугами, переходу из статуса временного статуса. на долгосрочное разрешение на пребывание (для имеющих работу и определенный уровень дохода) и т.д.

Конечно, украинцы с просроченными документами могут обратиться с заявлениями на получение так называемого проездного документа иностранца. Однако, например, соответствующие польские и немецкие госорганы уже ответили, что каждое такое заявление будет рассматриваться индивидуально. К тому же заявитель должен предоставить неопровержимые доказательства, почему он или она не может получить новые документы в официальных украинских учреждениях за границей.

По данным Евростата, сейчас больше всего украинцев находятся в Германии (около 1,4 млн.), Польше (957 тыс.), Чехии (около 400 тыс.), Испании (200 тыс.) и Италии (165 тыс.). Некоторые СМИ сообщали, что в Польше может находиться около 370 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Однако это не означает, что все они уехали нелегально после 24 февраля 2022 года. Большинство почти наверняка уехали из Украины, чтобы работать в Польше, еще до начала полномасштабного российского вторжения. Поэтому относительно этих людей государство Украина может апеллировать в основном к их моральному праву вернуться домой и встать на защиту Родины. Выехавшие незаконно должны понести предусмотренную законодательством ответственность.

Однако относительно таких лиц, как уже писал ТСН.ua, должно быть решение суда и наказание виновных чиновников, которые выпустили их за границу после 24 февраля 2022 года. Правда, предоставление консульских услуг за рубежом с конца апреля до 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, Кабмин и МИД приостановили для всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет: выехавших законно еще до 24 февраля 2022 года; "уклонявшихся", выехавших незаконно после 24 февраля 2022 года; и тех, кто законно выезжал после 24 февраля 2022, но на момент пребывания за границей им исполнилось 18 лет.

В субботу, 18 мая, украинские сервисы ГП "Документ" (подчиняющиеся Госпогранслужбе), а также наши посольства и консульства возобновили прием заявлений на получение документов и выдачу документов украинским мужчинам. Но при одном условии: заявители должны подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

Однако, еще в марте 2022 года, в рекомендациях государствам-членам по предоставлению украинцам статуса временной защиты, Еврокомиссия отмечала: "Если лицо не может предоставить соответствующие документы, а государства-члены не могут иначе быстро определить, имеет ли соответствующее лицо право на временную защиту или адекватную защиту в соответствии с национальным законодательством, Комиссия предлагает перенаправить лицо в процедуру предоставления убежища". То есть, как видим, даже если у украинских мужчин за границей истечет срок действия их документов, это еще не означает, что они не смогут получить новые, но уже европейского образца. Правда, Еврокомиссия также отмечает, что это лишь рекомендации, не имеющие юридически-обязывающего характера, поэтому каждое государство-член ЕС может действовать по своему усмотрению в соответствии со своим национальным законодательством.