Украинские пилоты FPV-дронов рассказали о ситуации на фронте и наступлении россиян

На Запорожском направлении оккупантов подстерегает экипаж FPV-дронов батальона беспилотных систем 31 механизированной бригады. Чтобы устроить оккупантам сюрприз, на беспилотники защитники устанавливают усовершенствованные снаряды. Они разной модификации, нашпигованные обломками, даже острыми цепями. Корреспондент ТСН Кира Овес общалась с бойцами.

Многие снаряды, которые использует батальон беспилотных систем, не узнали бы разработчики. Для большей эффективности на позициях их модифицируют сами пилоты. В частности — "лесоруб" имеет острую цепь из бензопилы.

Военный

"Ее нарезали кусками, намотали, ну можно представить, как эти куски будут разлетаться с хорошим зарядом. Там на своем пути будет все рвать, все, что попадется", – говорит командир отделения батальона беспилотных систем 31-й ОМБР "Демон".

Не менее эффективна в борьбе против врага сфера — это напечатанный на 3D принтере снаряд, говорят пилоты. Задача пилота с позывным "Демон" — точно доставить убийственную "птичку" по позициям окупантов.

Родом из Житомирской области, "Демон" уже полтора года в армии. Ранее воевал в Донецкой области. Говорит, на Запорожское направление россияне бросают в большинстве своем живую силу, технику здесь увидишь не часто.

И днем работы хватает. Когда разведка подстреливает укрытие россиян, туда сразу вылетает FPV-дрон. Заряжает беспилотники "Ангел".

Оператор беспилотников "Штепа" – работает глазами пилота. Он постоянно за мониторами, в прямом эфире видит работу собратьев. Рабочее место экипаж обустраивает под землей. Ведь россияне не жалеют ни сил, ни средств, чтобы найти и уничтожить наших пилотов.

Только за одно ночное дежурство пилоты батальона могут уничтожить около двадцати оккупантов. И говорят, чем больше будет техники, тем больше будет подстреленных россиян. Сейчас в батальоне очень не хватает автомобилей, поэтому бойцы собирают на пикап и просят помочь в этом.

Сбор для военных

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